暴走族を狙った”見えないロープ罠”が17歳少年の首に食い込み…「葛飾区の騒音トラブル」が招いた悲惨な未解決殺人

現代社会において、「騒音トラブル」は誰しもが遭遇する可能性がある。些細なトラブルであってもときに大事件へと発展しかねないから恐ろしい。

1974年に神奈川県平塚市で起こった「ピアノ騒音殺人事件」はその代表格だ。

前編記事〈神奈川の団地で母と女児2人がメッタ刺しに…「住人間の悲劇の騒音トラブル」が注目され続けているワケ〉では、事件の詳細と社会に与えた影響を解説している。

引き続き、昭和の事件に詳しい穂積昭雪氏が騒音にまつわる事件を紹介する。

バイク少年の首にロープが…

本稿の騒音事件の舞台は、「水元公園」という東京都葛飾区にある都立公園だ。水元公園は都内最大規模の巨大公園で、園内には湖や森林などが広がっている。

事件は1984年（昭和59年）5月24日、午後11時40分頃に発生した。

園内をバイクで走行していた足立区在住の17歳の少年が道路を遮るように張られていたナイロン製ロープに首を引っ掛けて転倒。病院へと運ばれたが、まもなく死亡した。

亀有署の調べによると、ロープは遊歩道脇の木と中央部の鉄杭に固く結び付けられており、高さは80センチほどだったという。死亡した少年はこの日、バイク仲間数人と公園を訪れており、夜だったことから張られていたナイロンロープの存在に気がつかずに転倒してしまった。

夜の時間帯での事故、80センチという絶妙な高さから、ライダーを狙った「仕組まれた罠」であることは明白であった。

犯人の同情の声も

本事件は、5月25日の夕刊より全国紙にてセンセーショナルに報じられている。

また、同時に水元公園で連日連夜行われていたバイク少年たちの「集会」についても報じられた。当時の報道によると、少年たちは夜になると水元公園の一部を占拠し、サーキットコースとして利用していたという。

近隣住民によると、これら連日の少年たちの「暴走行為」に対し「眠れない」「うるさすぎる」といった声が相次ぎ、同年5月28日付の読売新聞朝刊には「ひどいもんですよ。一晩中寝られないですからね。死んだ少年には気の毒だが犯人の気持ちもわかるような気がする」と近隣住民の声も取り上げられている。

むろん地元住民や公園管理事務所も暴走行為に対する対策は考えており、1983年夏には夜の公園に入り込まないよう鉄柵を設置していた。しかし、少年たちは鎖を切断したり南京錠を壊したりして公園内に侵入しており、全く意味をなさなかったようだ。

なお、5月28日付の読売新聞には本事件に対し「死のワナ」「未必の故意」といった見出しが並んでいる。

「未必の故意」とは今はあまり聞きなれない言葉であるが、「行動により事件・事故が発生する可能性は認識しているが、それでも構わない」とする心理状態を指す。

誰がロープを張ったのか？

つまり犯人は、バイクに乗った少年が大怪我、ないしは死亡することを承知のうえでロープを張った可能性が高いとされた。理由はどうであれ、少年は設置されたロープの罠により死亡しており、犯人は当然大きな罪に問われることになる。

だが、皮肉なことに仲間のひとりが無惨な死を遂げた日を境に、バイク集団は水元公園に寄り付かなくなり、公園には住民たちが望んでいた平穏な日々が戻ったという。

さて、この「葛飾区水元公園事件」の犯人は、現在まで捕まっておらず、これまで様々な犯人像が取り沙汰されてきた。

第一には、やはり騒音に悩んでいた近隣住民による犯行ではないか、とする説。または、少年たちが当時対抗していた別グループによる犯行説など……。だが、事件発生から40年以上が経過した今も本事件の犯人は見つかっておらず完全な未解決事件となっている。

騒音をきっかけに発生した「ピアノ騒音殺人事件」と「葛飾区水元公園事件」。

騒音トラブルは日常で巻き込まれやすく、被害者が受けるストレスは計り知れない。そして、騒音の被害者はある日突然、殺人の加害者にもなり得るのだ。

平穏な暮らしを守りたいならば、くれぐれも音には注意したい。

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【参考文献】

・毎日新聞

・読売新聞

・朝日新聞

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