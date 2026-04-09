「メンタル不調→休職→傷病手当金が急増中」の背景に”不正受給”の可能性…専門家が精神科の”過剰診断”を疑う衝撃の理由

健康保険加入者（会社員など）が病気や怪我で働けず休職した場合に支給される「傷病手当金」。支給額は休業前の給与のおおよそ3分の2で、最長1年6か月受給できる。

近年、この傷病手当金の支給額は増加傾向にある。2023年度には総額が約6000億円に達し、10年前と比べて倍増したとされる。

さらに、協会けんぽによれば、支給件数のうち約4割が、「精神及び行動の障害」によるものとされ、メンタルヘルス関連が最大の要因となっているという。

この増加については、長時間労働やハラスメントといった労働環境の問題を背景に指摘する声も多い。

一方で、企業からは別の視点の問題も指摘されている。

20年以上にわたり、精神医療機関の不正の摘発に関わり、著書に『精神医療ビジネスの闇』（北新宿出版）がある、『市民の人権擁護の会』日本支部代表世話役の米田倫康氏は、「メンタルヘルス不調を装い、医師の診断書を取得し休職するケースも相当数ある」と語る。

診断書の絶大なる効力

「昨日まで普通に働いていた社員が、突然“うつ病で休職します”と言ってきたんです」

米田氏によると、企業経営者から、こうした声を聞く機会が年々増えているという。近年、メンタル不調を理由とした休職や、それに伴う傷病手当金の受給が増加し続けているが、現場の実感はそれ以上に深刻のようだ。

「とある中小企業の経営者から聞いた話では、社員が休職を申し出る際に診断書を提出され、そこには『3か月前からうつ病だった』とだけ記されていたようです。しかし、企業側からすれば、その社員は通常通り勤務していました。

最初は不可解だと思ったようですが、診断書が出された以上、企業側は強く反論することが難しい。というのも医師の診断書の効力は非常に強いのです。たとえ診断書の内容が唐突かつ簡潔であっても、基本的には有効とされます。これを覆すには、企業側が『診断は誤りである』と証明しなければならないですが、そのハードルは極めて高いのです」（米田氏、以下同）

精神医療の構造的特徴

診断書の内容が「◯か月の休職を要する」のたった一行の記述で済まされているものも珍しくないという。

なぜこのようなことが許されているのか。

「根本的な問題として、精神医療の構造的な特徴があります。精神疾患は、血液検査や画像診断のように明確な客観的指標で判断できるものではない。患者の訴えや行動観察をもとに診断が行われるため、どうしても医師の主観的要素が入り込む余地がかなりあります。

『一人の医師の判断で診断が成立する』という構造になっていて、さらに、診断書には詳細な根拠の記載義務がない。たとえ数行の記述であっても、法的な効力を持ちます。それが企業側の不信感を招いているといえるでしょう」

もちろん、すべての診断が不適切でも詐病しているというわけではない。過重労働やハラスメントによってメンタル不調に陥るケースは現実に存在するし、精神科医療に救われている人もいる。

しかし、企業側の視点に立つと事情は異なるのだ。

診断書発行ビジネスの実態

「なぜ働けないのか、その理由がわからない診断書で、会社が一方的に悪者にされることがある。正直、どう対応すればいいのか分からない」

こうした企業の声は決して少なくない。

この問題は、「労働者が正しいか、企業が正しいか」という単純な対立ではない。むしろ、制度と医療の仕組みそのものに起因する問題だと言える。

そして今、その歪みをさらに拡大させているのが、精神科オンライン診療の普及である。

本来、精神科の診断は時間をかけた観察と評価が必要とされる。なぜならば、診断する際の客観的指標がないため、症状から判断する手法（操作的診断）に頼らざるを得ないのが実情であり、同じ症状を示す別の要因を鑑別し、除外していくステップが不可欠だからだ。

しかし近年では、オンラインで短時間の診察を受け、その日のうちに診断書がPDFで発行されるケースがあると、厚生労働省の審議会や研究会でも指摘されている。

厚生労働省の審議会や研究会でも、この「オンライン診療・即日診断書発行」のあり方は問題視され、“診断書発行ビジネス”とも言える実態も指摘されている。

そのような「オンライン診療・即日診断書発行」を売りにした“悪徳オンライン精神科クリニック”は、数千円の手数料で患者が望むような診断書を発行し、それを収益源としている。

精神科診断は本来、慎重であるべき領域のはずだ。にもかかわらず、短時間のオンライン診療で診断が確定し、その結果として、休職から傷病手当金の受給につながるのであれば、制度の信頼性は揺らぎかねない。

主治医は判断できる立場にない

米田氏は以前から精神科医の診断書が越権的に使用されることを問題視していたという。

「離婚を巡る調停や裁判で、配偶者による精神的DVでPTSDになったという趣旨の診断書が提出されることは珍しくありません。録画など客観的な証拠があるならともかく、あくまでも一方の当事者の言い分しか判断材料が無い場合、主治医は本当にDVがあったかどうかは判断できる立場にはありません。

それでも目の前の患者が苦痛を訴える以上、それを事実という前提で治療や診断書の交付をするのは主治医として正しい姿勢かもしれません。しかし、その診断書が特定の人や団体の信用や名誉を傷つける形で使用される場合、問題が生じる。先手を打たれて根回しをされてしまったら、気付けば一方的に加害者となっていることも珍しくないのです。

これは家庭内トラブルだけの問題ではありません。会社でのパワハラによってうつ病になったと診断書に記載されていたら、それが事実ではなかったとしても事実にされてしまいかねない。

捏造する側はいくらでも簡単にできてしまう一方で、それに巻き込まれる側は悪魔の証明を強いられることになり、反論や否定に多大な労力が必要となる。虚偽や詐病はごく一部かもしれない。

しかし、その悪影響は計り知れません。経営者のみならず、真面目な労働者がダメージを受けます。不正がまかり通る姿を目の当たりしてやる気を失い、業務負担が増える。本当に苦しんでいる人が提出した診断書にも疑いの目が向けられます」

うつ病を装い失業手当を不正受給するサービスも

しかも、この問題は医療の枠を超えて、さらに広がっているという。

「昨年12月、国民生活センターが注意喚起したように、メンタル不調を装い失業手当を不正受給するようサポートする事業者も出てきています。

利用者に対して、退職の理由をうつ病にして、「こう説明すればうつ病の診断が出やすい」と持ちかけられて、“うつ病マニュアル”を渡されるなどの事例が報告されています。

もちろん、こうした事例がどの程度一般的なのかは慎重に見極める必要があります。しかし、少なくとも制度の隙間を突いた動きがあるのです」

ここで重要なのは、傷病手当金や失業手当は公的資金であるという点だ。これらの制度は、病気やケガで働けなくなった人を支えるための重要なセーフティネットである。

その信頼性が揺らげば、制度そのものの持続可能性にも影響が及びかねないだろう。

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