耐えられてる…？ベル、危ういほどの“細ストラップ”で際立つボリューム感「わあすごい！」

ガールズグループKISS OF LIFEのベルが、抜群のスタイルで視線を奪った。

ベルは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】耐えられてる…？ベル、“細ストラップ”で際立つボリューム感

公開された写真の中でベルは、ショッキングピンクのトップスにショート丈のボトムスを合わせたHIPなルックを披露。胸元から首にかかった細いストラップが、彼女のメリハリのあるシルエットを際立たせ、視線を引きつけた。

また、ショート丈のボトムスからはスラリと伸びた脚線美があらわに。網ソックスがアクセントを加え、色気漂うクールなオーラで魅了した。

投稿を見たファンからは、「美しすぎる」「耐えられてる…？」「すごい！」「スタイル天才」などのコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）ベル

なお、ベルが所属するKISS OF LIFEは、4月6日に新アルバム『Who is she』をリリースした。

◇ベル プロフィール

2004年3月20日生まれ。本名シム・ヘウォン。アメリカ・ワシントン州出身で韓国の有名歌手シム・シンを父に持つ。元々は作詞・作曲家として活動し、代表曲としてLE SSERAFIMの『UNFORGIVEN（feat.Nile Rodgers）』などがある。グループではメインボーカルを担当し、ハスキーで高音のホイッスルボイスが特徴。