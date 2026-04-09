外国人の超富裕層に「おもてなし」は必要ありません…本物の金持ちが「本当に欲しいもの」

高橋克英著『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社+α新書）が4月9日、全国書店やAmazon等ネット書店で発売されます。金融コンサルタントとして国内外の富裕層とのコネクションを持ち「本物のカネ持ち」の思考と嗜好に精通する著者が、彼/彼女らが「本当に欲しいもの」はなんなのか、くわしく分析していきます。本書担当編集者による(セルフ)ブックレビューをお届けします。

外国人にへりくだるのが「おもてなし」？

『超富裕層に〜』は、「教養としての富裕層」とも換言できます。本書のキモは「富裕層の性格を理解する」ことで、金融・サービス業など国内外のお金持ちにタッチポイントがあるビジネスパーソンはもちろん、新NISAや不動産投資の活況で投資の第一歩を踏み出した方、「お金持ちってどんな人なんだろう？」と好奇心を持たれた方、多くのみなさまに手に取っていただきたい一冊です。

日本政府は2030年までにインバウンド（訪日外国人客）を年間6000万人にまで増加させる目標を掲げています。日本経済を牽引する「戦略産業」と位置づけられており、観光業・レジャー産業の増強は「国策」と言っても過言ではありません。

渋谷や浅草、京都の賑わいはご存知のとおりですが、インバウンドが集まる繁華街には必ずと言っていいほど「おもてなし」という言葉にあふれています。手と心をつくして、客人を迎え入れるーー実に奥ゆかしい、わが国の美徳です。

ですが、「おもてなし」はあくまで心構えであり、「売り物」ではありません。いたずらに諂い、過度にへりくだって外国人と接するのは、お互いのためにならないのではないかーー。昨今過熱するインバウンドの取り込み策を見聞きするにつれ、そのような思いがよぎってしまいます。

『超富裕層に〜』を読むと、彼/彼女らが「別におもてなしを求めて来日しているわけではない」ことがわかります。独自の才覚で財を成した超富裕層は、さざざまな世界の「一流」を知り尽くしています。そういったハイクラスが、わざわざ日本にやってきて「欲しがるモノ・コト」とはいったいなんなのでしょうか。

10億円でも即完するホテルコンドミニアム

著者の高橋克英氏は、『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか 「地方創生」「観光立国」の無残な結末』（講談社+α新書）にて北海道・ニセコの活況を分析し、その発展を予測していました。同書が出来したのは2020年末、インバウンドの波はすでに押し寄せていましたが、「ニセコはバブルだ」と見る向きも少なくありませんでした。それどころか、当時はコロナ禍に見舞われており、ニセコどころか日本の観光業全体がどん底に落とされていた時期にあたります。

それから約6年、結果的に、ニセコはさらなる成長を遂げ、かのルイ・ヴィトンが期間限定の店舗を出店したり、高級外資ホテルブランド「ハイアット」系列の「パークハイアット ニセコHANAZONO」がオープンしたりと、世界のメガ資本が一目置くリゾートに仲間入りしました。日本では「第二のニセコ」を生み出そうと、リゾート地開発に躍起になっているエリアもあります。

散財するだけなら高級車やワインを買ったり、都心の高級ホテルに連泊したりしたほうが早いはずなのに、なぜニセコをはじめとするリゾート地が活況なのでしょうか。実はここにも、富裕層の「消費と投資の鉄則」が如実に反映されているのです。本書では「第二のニセコ」に近いリゾートをランキング形式で紹介するとともに、どのようなリゾートが成功を収める可能性が高いのか、法則を導き出しています。

リゾート地には、所有しながら使わない時には人に貸すことができる「ホテルコンドミニアム」が多数建てられています。一軒10億円を超えるような物件もあり、年間数日も滞在しないようなコンドミニアムにナゼ？と驚くかもしれませんが、出物によっては「即完」もありえるそうです。

また30代〜の若い富裕層に刺さっているのが、「NOT A HOTEL」などのシェア別荘です。非日常的な立地と有名デザイナーが手掛けたモダンな物件であるといいうことに加えて、インテリアやアメニティのチョイスが洗練されており、チェックイン/アウトがスマホで完結するなど、今どきの「導線」も確保されていることが人気の秘訣です。

歴史ある日本のブランドホテルは手厚いサービスとそこでしか味わえないプレミアム感、いわば「看板を買う」ことが主たる目的ですが、「NOT A HOTEL」はそれが現代的にアップグレードし、「名前よりもコスパ」を重視する層にウケているのではないかと感じました。

超富裕層が心がけている「3つの投資の鉄則」

ホテルコンドミニアムにシェア別荘、なぜ（特にアジアの）富裕層は、日本を「買おう」とするのかーー。そのロジックとともに、富裕層が常に意識している「投資の鉄則」についても本書では触れられています。その「3つの法則」について、1つ目は「そもそもマーケットは予測不可能」、2つ目は「リスクとリターンは表裏一体」と述べられています。

投資で成功した人は未来からやってきたわけではありません。社会情勢やトレンドの変化をつぶさに観察し、より正確なシナリオを描けた投資家はいるでしょうが、結果論でいえば「たまたま」当たっただけにすぎません。

リスクとリターンは表裏一体なことも、当たり前といえば当たり前です。それでも、「月利10％、元本保証」といったうますぎる儲け話にダマされてしまう人が後を絶たないのは、ある意味で投資の難しさを物語っています。

一般投資家でもわかっていることを、オーソドックスに続けているのが超富裕層の礎にあるのです。では、「3つの法則」の3番目は…？是非、『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』を手にとっておたしかめください。

まとめると、本書からは下記のようなことを学ぶことができます。

・「観光立国」を目指す我が国でのインバウンドとの向き合い方

・「ルイ・ヴィトン」「ハイアット」など外資ブランドの動きを知るべき理由

・「次に来る日本のリゾート」はどこなのか、最新動向

・富裕層が「本当に欲しいモノ・コト」

・富裕層が実践している、富が富を生む「投資の鉄則」をつかむ

官主導では絶対にダメ…世界の富裕層を惹きつける「世界的なリゾート地」５つの条件