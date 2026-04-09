【略語クイズ】「自演」はなんの略？ネット上で使われるネガティブなスラング！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「自演」はなんの略語？ 「自演」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、注目を集めるためにすること！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「自作自演」を略した言葉でした！ 自演とは、インターネットの掲示板やSNSで使われる用語である「自作自演」のこと。 本来は「自分の作品の映画や劇に、自分が出演したり自分で演出したりすること」という意味で使われています。 ここから派生して、インターネット上では「他者になりすまして自分を擁護するような書き込みをすること」を指しており、相手を非難するようなネガティブな場面で使われることが多いですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『スタンバイplus』

ライター Ray WEB編集部