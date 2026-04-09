昨年12月に78歳で亡くなった"ジャンボ"こと尾崎将司さんが主宰していた「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が3月31日で閉校となった。同アカデミーは、2018年8月に設立されたNPO法人「JUMBOスポーツ・ソリューション」の活動のひとつとして、プロを本気で目指すジュニア選手にプロと同じ環境の練習場と指導者を提供しようした"ゴルフ虎の穴"だった。

【写真】1997年中日クラウンズゴルフの最終日、最終ホールで優勝決定のパットを決め、ガッツポーズをするジャンボ尾崎さん

アカデミー生が練習するのは千葉市内にある敷地1万坪の「ジャンボ軍団専用練習場」で、285ヤードのドライビングレンジ、パッティンググリーン、アプローチグリーン、練習用バンカー、食堂や簡易宿泊施設付きのクラブハウスに加え、18ホールのショートコースまである。

これまでのアカデミー生は8期50人。昨年の米メジャー・シェブロン選手権を制した西郷真央（24）が1期生で、その前年に入門していた昨年の日本ツアー年間女王・佐久間朱莉（23）は0期生となる。ジャンボや軍団の指導により誕生したプロには、日本女子オープン2勝で今季から米女子ツアーで戦う原英莉花（27）、全米女子オープン2勝の笹生優花（24）がおり、ジュニア大会や大学選手権での優勝者、ツアーでのローアマも続々誕生している。

入会のセレクションは毎年2月に行なわれてきた。書類選考を通過した中学3年から高校3年までの男女が参加する。ジャンボの目による最終テストが行なわれていたが、昨年2月のセレクションはジャンボが病欠。尾崎健夫・直道の兄弟、飯合肇、金子柱憲ら軍団のゴルファーが審査員になって最終テストが行なわれていた。そして、ジャンボが亡くなったことで、今年2月の第9期のセレクションは行なわれなかった。ゴルフ担当記者が言う。

「長男の智春は存続させたい意向だった。ジャンボのお別れの会（3月16日）の後の会見では、"模索中です"と語り、"資金面でも苦戦を強いられていますが、なんとか親父の遺志を受け継いで、今後も若い世代にいろいろなことを教えていけるように尽力している"と話していた。

だが、ジャンボのマネージャーで、アカデミーを運営する株式会社ジャンガーの宮下修氏がYouTubeで"9年間やってきましたが、ジャンボさんを亡くし、責任をもって今後も指導していけるかというと、やはり厳しいというのが私の結論"として閉校を発表。"再出発を目指して準備期間にしたい"とした。

アカデミーに理解を示して設立当初からスポンサーとして支えてきたのが、ジャンボと親交の深いISPS（国際スポーツ振興協会）の半田晴久（深見東州）氏。半田氏はジャンボを唯一無二の存在として、代役はいないと考えてきたといいます」

「結局はジャンボのカリスマ性」

ジャンボがいないなかでは、1万坪の練習場をどう存続させるかという問題も浮上する。

「佐久間や西郷、原にとっては日本での練習拠点がなくなりかねない。これまでスランプになれば立ち戻っていた原点がなくなる。心の支えであるジャンボはいないが、練習拠点だけは残したいでしょう。スポンサーを見つける、あるいはプロたちが出資するといった方法もあるが、厳しい状況にはあります」（前出・ゴルフ担当記者）

ゴルフジャーナリストの菅野徳雄氏はこう語る。

「とにかく、ジャンボに代わる人がいないということに尽きます。ゴルフを教えるスクールではなく、プロを育てられるかどうかですから。理論的なことを知っている人はいても、説得する言葉を持っている人はいない。教わるほうだって、師匠の実績を考えますからね。

欧米と違って日本はトーナメントで活躍したプロに教わりたい選手が多い。しかも、ジャンボは理論的なレッスンをするのではなく、一言、考え方を説くだけで相手が納得してゴルフを変える。ゴルフに迷ったらジャンボの一言を聞きに来る。結局はジャンボのカリスマ性ということになる。

ジャンボに代わる人がいない以上、世界で勝てるゴルファーを育てることを前提としたアカデミーの閉鎖は仕方がないことです。西郷や佐久間や原にしても、ジャンボの一声でなんとかなっていたが、それがなくなったら自分で頑張るしかない。門下生も試練の1年になるかもしれないですね」

※週刊ポスト2026年4月17・24日号