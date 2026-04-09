若槻千夏、後輩を注意するときに意識していること 自分の口調は「キツく聞こえるときがある」
タレントの若槻千夏（41）が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。後輩との会話で常に気を付けていることを明かした。
【画像】若槻千夏、“本名”明かし41歳の誕生日報告「30歳ぐらいにしか見えん！」「こんなかわいい40代ずるすぎる」
この日は「届く叱り方」についてトーク。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也から「若槻、部下とかいるか？」と聞かれ、「はい、会社の」と回答。「何か気を付けていることある？」との質問に、「常に録音されてると思って生きてます」と答えた。
共演者は「えー！」と驚き。上田から「やっぱ念頭に置いとかないとだめなのか」と聞かれ、「私の言い方って、ちょっとキツく聞こえるときがあるんですよ。この口調で『これなんで持ってこなかったの？』って言い方が強かったら、『持ってきたほうがいいかもね！』とか言うんです」と、伝え方に気を付けていることを明かした。
【画像】若槻千夏、“本名”明かし41歳の誕生日報告「30歳ぐらいにしか見えん！」「こんなかわいい40代ずるすぎる」
この日は「届く叱り方」についてトーク。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也から「若槻、部下とかいるか？」と聞かれ、「はい、会社の」と回答。「何か気を付けていることある？」との質問に、「常に録音されてると思って生きてます」と答えた。
共演者は「えー！」と驚き。上田から「やっぱ念頭に置いとかないとだめなのか」と聞かれ、「私の言い方って、ちょっとキツく聞こえるときがあるんですよ。この口調で『これなんで持ってこなかったの？』って言い方が強かったら、『持ってきたほうがいいかもね！』とか言うんです」と、伝え方に気を付けていることを明かした。