【UEFAチャンピオンズリーグ】スポルティング 0−1 アーセナル（日本時間4月8日／エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ）

【映像】イエロー判定で鬼の形相（実際の様子）

スポルティングの日本代表MF守田英正が、激しい接触プレーからイエローカードを提示され、怒りを露わにする一幕があった。

スコアレスで前半30分を過ぎた場面、アーセナルのFWレオナルド・トロサールがポジションを変えながら攻撃の起点になろうとする中、守田はタイトなマークで対応。激しい寄せからスライディングでボールを奪いに行ったが、主審のホイッスルが鳴り、守田に対してイエローカードが提示された。

判定が下った瞬間、スタジアムは一時騒然となった。守田は頭を抱えて納得がいかない表情を見せ、苛立ちを隠せない様子でトロサールに歩み寄った。

このシーンについて、番組の解説を務めた元日本代表DFの坪井慶介氏は「先にボールには触ってる」と守田の主張に理解を示しつつも、「ただこのあとですよね。多分ここをファウルに取られたんじゃないですかね」と、ボール奪取後の足の動きがファウルと判断された可能性を指摘。守備職人としての視点から「守田の気持ちをすごくよくわかります。僕も守備してたんで。ボールに最初行ってるんだけどな、という気持ちはわかるんですけど。ボールのあとでも、相手に接触でああいう形、挟んでしまう形になると、やっぱファウル、イエローになりますよね」と冷静に分析した。

この一部始終にSNS上のファンも反応。「まぁ守田は不満だわな」「守田がイエローもらってオラついてる、ボール行ってるしな」「今の守田へのイエローは厳しい…」と判定に疑問を呈する声や、守田の気迫に「守田さん、顔怖すぎるって」と驚く声が上がった。一方で、「残り足こわ。守田やめて〜。」「守田カニバサミやめろ」と、危険なプレーを咎めるコメントも目立った。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）