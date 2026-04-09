【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは８日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平はブルージェイズ戦に投手兼１番指名打者で先発し、６回１失点（自責点０）と好投したが勝ち負けはつかなかった。

打者では３打数無安打。ブルージェイズの岡本和真は５番三塁で出場し、４打数無安打だった。試合はブルージェイズが４―３で勝ち、連敗を６で止めた。

今季２度目の先発のマウンドに上がった大谷。序盤はピンチの連続だった。一回一死一、二塁から４番サンチェスは三邪飛、５番岡本は１００・１マイル（約１６１キロ）で空振り三振に仕留めた。二回も得点圏に走者を進められたが、切り抜けた。

三回は一死から四球を与え、３番ゲレロの打席では捕逸で二塁に進まれた。ゲレロは遊飛としたが、続くサンチェスに三塁線を破られ、これが適時二塁打に。昨年８月から続けていたレギュラーシーズンでの無失点は２５回１／３で途切れた。

それでも、四、五回は三者凡退。先頭に二塁打を許した六回も踏ん張った。６回４安打１失点と役目を果たした。チームはその後、追いつかれ、大谷の今季２勝目はならなかった。

打者としては一回に四球、五回に死球で出塁。昨季からの連続試合出塁は「４３」となり、２００９年にイチローが記録した日本選手最長に並んだ。