トンカツもらえるかも…わずかな可能性にかけて”睡魔”と格闘する柴犬の執念「ギリギリの闘い」「常にチャンスを狙っている」
トンカツを前にしながら睡魔と格闘する柴犬の姿を捉えた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、柴犬よっちゃん（@yotsubagram_）さん。食べ物に手を出さず、ひたすら待ち続ける健気な姿は251.4万回再生、10.5万いいねを記録し、「おりこうさんですね」などのコメントが寄せられた。よつばちゃんの普段の様子について、飼い主さんに聞いた。
【別カット】睡魔との格闘の末…衝撃的な寝顔を披露した、よつばちゃん
――トンカツを前にしてウトウトし始めたよつばちゃんの様子を見て、どう感じましたか。
「目覚めると、よつばがトンカツの前で眠そうに座っていて、どれくらい待ってたんだろうと可哀想になりました。と同時に、赤ちゃんみたいで、可愛くて、動画撮りました」（飼い主さん）
――この後、念願のトンカツを食べることができたのでしょうか。
「期待していたトンカツはもらえず、大好きな犬用歯磨きガムをもらって、満足して、2階のベッドに行きました」
――普段から食べ物を前にすると「睡魔」と「食欲」のどちらが勝つことが多いのでしょうか。
「普段から、テーブルの上のものは、勝手に取ったりしないで、ひたすら待っています。なので、眠くなっちゃうことが多く、半分眠りながら待っています」
――特に印象に残っているコメントについてお聞かせください。
「『カンガルーに似てる』ってコメントされたことです。柴犬は、ディンゴっていうオーストラリアにいる野生化した犬にそっくりなんです。なので、面白かったです。また、食べてしまわないのが賢いって褒めてくれるコメントが多くあり、嬉しかったです」
――飼い主さんだけが知っている意外な一面があれば教えてください。
「よつばは、おっとりマイペースな性格ですが、自分のおもちゃは、2階の部屋に全て持っていき、片付けができて、娘と息子より、よっぽど偉い一面があります」
――トンカツを前にしてウトウトし始めたよつばちゃんの様子を見て、どう感じましたか。
「目覚めると、よつばがトンカツの前で眠そうに座っていて、どれくらい待ってたんだろうと可哀想になりました。と同時に、赤ちゃんみたいで、可愛くて、動画撮りました」（飼い主さん）
――この後、念願のトンカツを食べることができたのでしょうか。
「期待していたトンカツはもらえず、大好きな犬用歯磨きガムをもらって、満足して、2階のベッドに行きました」
――普段から食べ物を前にすると「睡魔」と「食欲」のどちらが勝つことが多いのでしょうか。
「普段から、テーブルの上のものは、勝手に取ったりしないで、ひたすら待っています。なので、眠くなっちゃうことが多く、半分眠りながら待っています」
――特に印象に残っているコメントについてお聞かせください。
「『カンガルーに似てる』ってコメントされたことです。柴犬は、ディンゴっていうオーストラリアにいる野生化した犬にそっくりなんです。なので、面白かったです。また、食べてしまわないのが賢いって褒めてくれるコメントが多くあり、嬉しかったです」
――飼い主さんだけが知っている意外な一面があれば教えてください。
「よつばは、おっとりマイペースな性格ですが、自分のおもちゃは、2階の部屋に全て持っていき、片付けができて、娘と息子より、よっぽど偉い一面があります」