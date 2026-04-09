ある日突然、病気やけがなどで親の介助や支援が必要になった場合に備えて、日頃から高齢者向け施設への入居を視野に検討しておくことが大切です。本記事では、親の介護や施設入居にまつわる費用に対する考え方について、FPの丸山幹也氏が監修した『介護マネーのプロが解決! 親の高齢者住まいにかかるお金のギモン 暮らし・資金に合った住まい選びがよくわかる』（メイツユニバーサルコンテンツ）より一部を抜粋・再編集し解説します。

「親の介護費用は親のお金でまかなう」という大原則

ある日突然やってくるのが「介護」。病気やけがなどで日常生活において誰かの介助やさまざまな支援が必要になった場合に備えて、日頃から高齢者向け施設への入居も視野に検討しておくことが大切です。

施設への入居には当然お金がかかります。親の介護生活に引き続き、自分自身の老後資金や介護生活についても準備や備えが必要であるということを忘れてはいけません。

「まさかこんなことに……」と後悔しないためにも、親の介護や施設入居にまつわる費用は「親のお金（資産）」を使うことが大原則。

親の介護に差し掛かる40・50代は、自らの世帯においても何かと出費がかさむ世代でもあります。介護費用や施設の入居費用などを無理に捻出した結果、経済的に困窮し、介護うつや介護離婚ばかりか、自分自身の老後資金の見通しが立たなくなる恐れがあります。

医療費や食事代など少額の出費でも、積み重なれば負担になります。まずは親の介護にまつわるお金のことについて家族で話し合い、できれば資金計画についても検討しておきましょう。

［図表1］親にかかる介護費用は誰が負担？ 出典：厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査」より算出

持続可能な介護のカギは「情報共有」

「親の介護にまつわる費用は親のお金を使うこと」が大原則ですが、それを了承も得ず断行してしまうのはもってのほか。まずは介護費用や施設への入居費などへ回せるお金（資産状況）がどのくらいあるのか、親がまだ元気なうちに話し合っておく必要があります。

親の資産状況について、子どもからはたずねにくいことですが、このような話題もざっくばらんに話せるように、普段からコミュニケーションを大切にしましょう。

また、きょうだいがいる場合は何事も「情報共有」することがポイント。介護を誰かに任せっきりにすることを防ぐとともに、きょうだいが連携して「介護に向き合っている」という認識を共有することにもつながります。

施設への入居を選んだとしても、介護は先が見えないもの。何か問題が生じたら、その都度情報を共有し、率直に話し合える親子・家族関係を構築しておきましょう。無理なく介護を続けていくカギになります。

［図表2］親が元気なうちに、きょうだいで役割分担を話し合うことがポイント

施設入居の資金計画は「105歳」まで想定を

令和7年7月に厚生労働省が発表した「令和6年簡易生命表」によると、日本の平均寿命は男性81.09歳、女性87.13歳でした。男性は前年と同じ、女性は前年をわずかに下回る結果とはいえ「人生100年時代」を見据えた老後の資金計画を立てる必要のあることは間違いないでしょう。

資金計画は入居から亡くなるまでの余命で考えます。余命なんて人それぞれですが、目安として「105歳」まで生きると想定すると安心です。

また、緊急時の備えとして「予備費」も用意しておきましょう。民間の医療保険に加入しているか否かにもよりますが、10年で100万円、20年で200万円は用意しておきたいところです。

「実家の売却」で予備費を用意するリスク

予備費を工面する手段として、親が暮らす家を売却することで賄うのも一つの手です。

しかし、実家の売却となると相続の問題もあり、親やきょうだい間の意見がこじれ、問題が複雑化する恐れも。また、不動産の名義人（親）が認知症などで判断力を失ってしまった状態にあると売却や賃貸などの手続きもできなくなり、成年後見人申し立てなど、手続きがより複雑になってしまいます。

そのため実家の売却は「必要になったら」ではなく、「資金計画、施設選び」の段階から検討しておくべきです。ただし、施設に入居後に何らかの事情で退去せざるを得なくなった場合、行き場を失うリスクがあります。

昨今では家を担保として資金を調達するリバースモーゲージという方法もあるので、慎重に検討が必要です。

施設入居後から105歳まで生きる際のシミュレーション

資産と収入、施設入居の初期費用から月々使える予算を計算してみましょう。

［図表3］施設入居からの老後資金の考え方

「家を賃貸に出す」「家を担保に融資を受ける」自宅を手放さずに資金を工面する2つの制度

入居の際、まとまった入居一時金が必要で手元のお金では足りない場合や、入居後の月額利用料が年金額などの収入を上回ってしまう場合、自宅を売却するしかないと思うかもしれません。

でも、入居しない家族が残る場合もありますし、相続も関係します。できれば自宅を売却したくない、というのが家族のホンネではないでしょうか。そこで、入居中に自宅を手放さない方法を紹介します。

空き家を貸して安定収入にする「マイホーム借り上げ制度」

ひとり暮らしの高齢者がホームに入居するなら、残った家に住む人がいないので、不動産仲介業者に頼んで自宅を賃貸物件として貸すこともできます。さらに、「マイホーム借り上げ制度」なら安心度が高いです。

［図表4］マイホーム借り上げ制度のイメージ

この制度は、50歳以上の人の自宅を借上げて賃貸住宅として転貸する事業で、一般社団法人移住・住みかえ支援機構（JTI）が行っています。

借りてくれる人ができれば、その入居者がいなくなっても後の賃料が支払われるので、安定収入になります。賃料収入はJTI側から支払われるので、借りる人とのトラブルに巻き込まれる心配もありません。

相場より賃料収入は低く設定されていますが、さまざまなリスクがカバーされるので、特に高齢者には安心ですね。

住み続けながら資金調達できる「リバースモーゲージ」

その他、自宅に残って住む人を守る方法として、「リバースモーゲージ」があります。高齢者が自宅を担保にして、金融機関からの融資を受ける制度です。期間中は金利だけを返済し、契約期間終了時や死亡時に住宅を売却して資金返済に充当。

家に住み続けることができるので、ホームに入居しない配偶者や家族がいる場合などに適しています。地方自治体や金融機関が行うところに安心感があり、利用数が伸びています。

ただ、リスクもあります。契約期間や死亡時を過ぎても入居費用が必要となると、別途返済が必要です。金利上昇や不動産価格下落の影響も受けます。また、当然ながら契約終了後や死亡時には住居を失います。

「家にも住める、お金も払える」とメリットだけを想定せず、利用の条件を確認し、しっかりと計算して資金計画を立てることが重要です。

［図表5］リバースモーゲージの仕組み



丸山 幹也

ファイナンシャルプランナー