毎年4月1日に、日本年金機構から納付書が発送される「国民年金保険料」。1年分をまとめて支払うとお得になりますが、じつは、2年分をまとめて前納することも可能です。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、国民年金保険料の負担を軽減する支払い方法について解説します。

国民年金保険料は「前納」がお得

自営業者・フリーランスは、国民年金に加入して、国民年金保険料を自分自身で支払います。

日本年金機構から毎年4月1日に、国民年金保険料納付案内書とともに納付書が発送されます。納付書には、月ごとの納付書と、6ヵ月分まとめて支払う6ヵ月分前納用の納付書、1年分まとめて支払う1年分前納用の納付書があります。まとめて支払うとお得になります。

2026年度の国民年金保険料は、月額1万7,920円（年額21万5,040円）です。6ヵ月分まとめて支払う場合、10万6,650円（年額21万3,300円）ですので、年間で1,740円割引になります。1年分まとめて支払う場合、21万1,220円ですので、年間で3,820円割引になります。

「2年前納」で約1万7,000円の割引

じつは、2年分まとめて支払う2年前納もあります。2年分まとめて支払う場合、41万8,510円ですので、2年間で1万6,010円割引になります。割合でいうと、約3.7％の割引になっています。資金に余裕があれば、ぜひ利用したいところです。

2年前納用の納付書は、日本年金機構からの案内には同封されていませんので、最寄りの年金事務所に問い合わせてください。

2年前納の注意点ですが、前納できるのは、2年後の3月分までです。たとえば、2026年度時点であれば2028年（令和10年）3月分までです。それ以降の分は、まだ保険料の金額が決まっていませんので、前納できません。

4月に前納すれば、2年分を前納できますが、それ以降になると、前納できる期間が短くなり、割引額も減ってしまいます。2年前納で得をしたい人は、4月になったらすぐに年金事務所に連絡しましょう。

ただし、4月は窓口が混み合うことが予想されます。毎年2月から事前に申出書の提出を受けつけていますので、2月になったら早めに連絡することをおすすめします。

国民年金保険料の支払いは「口座振替」が一番お得

国民年金保険料は口座振替で支払う方法が一番お得です。

口座振替で前納をすると、納付書を利用して前納するときよりも、さらに割引になります。口座振替で2年前納する場合は、2年間で1万7,370円割引になります。納付書で2年前納するより、さらに1,360円お得です。

また、口座振替であれば、以降自動的に口座から引き落とされますので、支払いに行く手間が省けますし、払い忘れもありません。

口座振替を利用するには、年金事務所（または金融機関）で手続きをします。マイナンバーカードを持っていてマイナポータルに登録している人は、「ねんきんネット」というインターネット上のサイトで手続きをすることもできます。

なお、対象の金融機関は、都銀、地方銀行、信用金庫、信用組合などです。ネット銀行で対応しているところは少なく、イオン銀行とGMOあおぞらネット銀行だけです（2026年1月時点）。

クレジットカードで支払うと「ポイント還元」も

国民年金保険料をクレジットカードで払う方法もあります。支払う金額は納付書を利用する場合と同じですが、カード会社によっては、ポイント還元を受けられます。

たとえば、リクルートカードでは、保険料の支払いでも通常どおり、1.2％還元されます。JCBカードは、39歳以下で入会した方限定ですが、1.0％還元されます。会員数が多い楽天カードもポイント還元されますが、国民年金保険料の場合、500円につき1ポイントの還元（0.2％還元）ですので、あまりお得ではありません。

ただし、これらは、2026年1月時点の情報です。ポイント還元については、頻繁に内容が変更されますので、必ず最新の情報を確認のうえで、利用するようにしてください。

なお、クレジットカードで国民年金保険料を支払うには、あらかじめ年金事務所で手続きが必要です。手続きをしてからクレジットカードで支払いができるようになるまで、1〜2ヵ月程度かかります。それまでの分は割引の対象外になりますので、早めに手続きをしましょう。

服部 貞昭

新宿はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役