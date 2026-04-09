◇プロ野球 パ・リーグ 西武 2-1 ソフトバンク(8日、みずほPayPayドーム)

西武・郄橋光成投手が今季初勝利を挙げ、ヒーローインタビューで喜びを語りました。

今季2試合目の先発マウンドに上がった郄橋投手は、首位・ソフトバンクを相手に8回125球、2被安打、11奪三振、無失点と快投。カード2連勝&チームの最下位脱出に大きく貢献しました。

お立ち台でこの日のピッチングを問われ、「良かったんじゃないですか」と笑顔。「8回まで投げられたことと、三振が取れたところはすごく自信につながりました」と語りました。

7回終了時点で111球を投じていたものの、8回もマウンドに上がり3者連続三振。「気持ちでなんとか」と振り返ると、続けて「『小島(大河選手)のリードがいいって言え』って言ったので。小島のリードが良かったです」とベンチを笑顔で指さし、女房役を務めたドラフト1位ルーキーをたたえました。

そのリードを「ルーキーとは思えない」と褒めた郄橋投手。「ホームランも打ちましたし、本当にどっしりしているなと思います」と、バットでも第2号先制ソロを放った22歳を称賛しました。