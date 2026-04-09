ÌøÅÄÔ¢ÃË¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ·Ý½Ñ¡¦²»³Ú¡¦½¡¶µ¤Ê¤É¤Ê¤ÉÆüËÜÌ±Â¯³Ø¤òÁÏ¤Ã¤¿³Ø¼Ô¤¿¤Á¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Ì±Â¯³Ø¤ÎÏÃ¡Û
ÆüËÜ¤ÎÌ±Â¯³Ø ② Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÌ±Â¯³Ø¤ÎÎÎ°è
¶áÂå¤ËÆüËÜÌ±Â¯³Ø¤òÃÛ¤¤¤¿¿Í¤Ó¤È
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢1920Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ÌøÅÄÔ¢ÃË¤¬¹Í¤¨¤ëÌ±Â¯³Ø°Ê³°¤Ë¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÌ±Â¯³Ø¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌøÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶áÂåÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±Â¯³Ø¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÇîÊª³Ø¼Ô¡¢À¸Êª³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤ÊÆîÊý·§Æï¤Ç¤¹¡£ÌøÅÄ¤¬¡¢¹ñÆâ¤ÎÌ±Â¯»ö¾Ý¤ÎÈæ³Ó¸¦µæ¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆîÊý¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±Â¯¤òÃ±ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¾ÍÎ¤äÅìÍÎ¤ÎÊ¸¸¥¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¤½¤ÎÍèÎò¤ä°ÕÌ£¤ò²òÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì±Â¯³Ø¡¢¹ñÊ¸³Ø¡¢·ÝÇ½»Ë¤Ê¤É¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¸¦µæ¤·¡¢¡ÖÀÞ¸ý³Ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î³ØÌäÂÎ·Ï¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤Î¤¬ÀÞ¸ý¿®É×¤Ç¤¹¡£ÌøÅÄ¤¬¡Ö¾ïÌ±¡ÊÄê½»Ì±ÇÀÌ±¡Ë¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÞ¸ý¤Ï¡ÖÉºÇñÌ±¡×¤ä¡Ö·ÝÇ½Ì±¡×¤Ê¤É¤Î»ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ÂÂô±É°ì¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë½ÂÂô·É»°¤â¡¢¼Â¶È¤ÎËµ¤é¤ÇÆüËÜÌ±Â¯³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÂÂô¤Ï¼«¤é¤ò¡Ö°ì¼Â¶È¿Í¡×¤È¾Î¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥Á¥Ã¥¯¡¦¥ß¥åー¥¼¥¢¥à¡Ê¸½¡¦¿ÀÆàÀîÂç³ØÆüËÜ¾ïÌ±Ê¸²½¸¦µæ½ê¡Ë¤ÎÁÏÀß¤äÌ±¶ñ¸¦µæ¤Î³ÎÎ©¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÌ±Â¯¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Àï¸å¤«¤é¸½ºß¤Ë¤«¤±¤ÆÌ±Â¯³Ø¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ø»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¡¢³ØºÝÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜÌ±Â¯³Ø¤ÎÏÈÁÈ¤ß
①Ì±´ÖÅÁ¾µ¸¦µæ
º×¤ê¡¢Ì±´Ö¿®¶Ä¡¢¸À¤¤ÅÁ¤¨¡¢´·½¬¤Ê¤É¡¢Ì±Â¯¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÎÎò»ËÅªÊÑÁ«¤äµ¯¸»¡¢°ÕÌ£¡¢µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÃµµá¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌ±Â¯³Ø¡£
②Îò»Ë³Ø¤È¤Î¹çÎ®
Ì±´ÖÅÁ¾µ¤òÎò»Ë³Ø¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Îò»Ë³Ø¸¦µæ¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿³ØÇÉ¤È¡¢Ì±Â¯³Ø¤ò°ì¼ï¤ÎÎò»Ë³Ø¤ÎÊýË¡ÏÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿³ØÇÉ¤¬¤¢¤ë¡£
③ÅÁ¾µÊ¸³Ø¸¦µæ
ÀÞ¸ý¿®É×¤È¤½¤ÎÄï»Ò¶Ú¤é¤Ë¤è¤ë¹ñÊ¸³Ø¸¦µæ¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¡¢¸ý¾µÊ¸·Ý¤Ê¤É¤ÎÌ±´ÖÅÁ¾µ¤òÊ¸³Ø¤ÎÈ¯À¸ÏÀ¤ä·ÏÉèÏÀ¡¢ÀâÏÃÊ¸³Ø¸¦µæ¤Ê¤É¤È´Ø¤ï¤é¤»¤Æ°·¤¦³ØÇÉ¡£
④½¡¶µ³Ø¤È¤Î¹çÎ®
Ê©¶µ¡¢¿ÀÆ»¡¢½¤¸³Æ»¤Ê¤É¤ÈÌ±Â¯¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤â´Þ¤á¡¢Ì±Â¯¤ò½¡¶µ¤Î´ÑÅÀ¤ä½¡¶µ³Ø¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç°·¤¤¡¢Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌ±Â¯³Ø¡£¡Ö½¡¶µÌ±Â¯³Ø¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
⑤Ì±¶ñ¸¦µæ
Êª¼ÁÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤ÎÌ±¶ñ¡ÊÆü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Æ»¶ñ¡Ë¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦³ØÇÉ¡£Ì±¶ñ¤½¤Î¤â¤Î¤òÄ´¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ó¤È¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤ä¼Ò²ñ¹½Â¤¤Î²òÌÀ¤ò¤á¤¶¤¹¡£
⑥Ì±Â¯·úÃÛ¸¦µæ
Ì±²È¤Î¹½Â¤¡¢µ¡Ç½¡¢ÊÑÁ«¡¢ÃÏÍýÅªÊÑ°Û¡¢½»¤Þ¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡£·úÃÛ³Ø¼Ô¤Îº£ÏÂ¼¡Ïº¤òÓåÌð¤È¤¹¤ë³ØÇÉ¤Ç¡¢ÀìÌç¤Î³Ø²ñ¤È¤·¤ÆÆüËÜÌ±Â¯·úÃÛ³Ø²ñ¤¬ÁÈ¿¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
⑦Ì±Â¯·ÝÇ½¡¦Ì±Â¯·Ý½Ñ¸¦µæ
ÀÞ¸ý¿®É×¤Ë¤è¤ë·ÝÇ½»Ë¸¦µæ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ÀïÁ°¤Ï¡ÖÌ±Â¯·Ý½Ñ¤Î²ñ¡×¡¢Àï¸å¤Ï¡ÖÌ±Â¯·ÝÇ½³Ø²ñ¡×¤Ê¤É¤ò³èÆ°ÊìÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢É½¸½Ê¸²½¸¦µæ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸¦µæ¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ØÇÉ¡£
⑧²»³Ú¸¦µæ¤È¤Î¹çÎ®
Ì±ÍØ¤ä¡¢µ·Îé¡¦·ÝÇ½¤Ê¤É¤ÎÃæ¤Ë¸½¤ì¤ë²»³Ú¤ò°·¤¦¡£²»³Ú³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤òÃ´¤¤¼ê¤È¤·¡¢ºÎÉè¤òÈ¼¤¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡£ÀìÌç¤Î³Ø²ñ¤È¤·¤ÆÆüËÜÌ±Â¯²»³Ú³Ø²ñ¤¬¤¢¤ë¡£
⑨¹ñºÝ¸ý¾µÊ¸·Ý¸¦µæ
À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¸ý¾µÊ¸·Ý¤òÈæ³Ó¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸¦µæ¡£³Æ¹ñÊ¸³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Ê¸³Ø¸¦µæ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¸ý¾µÊ¸·Ý¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¸¦µæ¼Ô´Ö¤Î¹ñºÝ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
⑩ÃÏÍý³Ø¤È¤Î¹çÎ®
ÃÏ¿Þ¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¶õ´Ö¤ä·Ê´Ñ¡¢ÃÏÍýÅªÊ¬ÉÛ¤äÅÁÇÅ¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÌ±Â¯¤ò°·¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÌ±Â¯³Ø¡£¿ÍÊ¸ÃÏÍý³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃÏÍý³Ø¼Ô¤¬¼ç¤ÊÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
⑪¿Í¤È¼«Á³¤ÎÌ±Â¯³Ø
¿Í´Ö¤È¼«Á³´Ä¶¤Î´Ø·¸¤Î¤¢¤êÊý¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö´Ä¶Ì±Â¯³Ø¡×¤ä¡ÖÌ±Â¯¼«Á³»ï¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£´Ä¶¼Ò²ñ³Ø¤äÀ¸ÂÖ¿ÍÎà³Ø¤È¤Î³ØºÝÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¶¯¤¤¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Ì±Â¯³Ø¤ÎÏÃ¡Ù´Æ½¤¡§ÅçÂ¼¶³Â§
¡Ú´Æ½¤¼Ô¾Ò²ð¡Û
ÅçÂ¼¶³Â§¡Ê¤·¤Þ¤à¤é¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë
Ì±Â¯³Ø¼Ô¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÄ¹¡¦¶µ¼ø¡£1967¡Ê¾¼ÏÂ42¡ËÇ¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÎò»Ë¡¦¿ÍÎà³Ø¸¦µæ²ÊÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£Ê¸³ØÇî»Î¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë¡£¹ñÎ©Îò»ËÌ±Â¯ÇîÊª´Û¶µ´±¡¢´Ú¹ñ¡¦´ÍÎÓÂç³Ø¹»µÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÌ±Â¯³ØÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤â¹Ô¤¦¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢À¤³¦Ì±Â¯³Ø»Ë¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿Ì±Â¯³ØÍýÏÀ¤Î¸¦µæ¡¢¤È¤¯¤ËÌ±Â¯³Ø¤ò¹ñºÝÅª¡¦³ØºÝÅª¤Ê¡Ö¥ô¥¡¥Ê¥¥å¥éーÊ¸²½¸¦µæ¡×¤È¤·¤ÆºÆÊÔÀ®¤¹¤ëµÄÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ±Â¯³Ø ¥ô¥¡¥Ê¥¥å¥éー¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌ±Â¯³Ø¤òÀ¸¤¤ë ¥ô¥¡¥Ê¥¥å¥éー¸¦µæ¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡Ê¹¸ÍÎ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÌ±Â¯³ØÆþÌç¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÀÎÏÃ¤ÎÌ±Â¯³ØÆþÌç Ì±´ÖÅÁ¾µ¤ÎÈëÌ©¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¡¢ÊÔÃø¤Ë¡Ø¸½ÂåÌ±Â¯³ØÆþÌç ¿È¶á¤ÊÉ÷½¬¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£