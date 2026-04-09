◆米大リーグ ブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが８日（日本時間９日）、昨季のワールドシリーズでも戦ったブルージェイズに敵地で逆転負けを喫して６連勝はならなかった。

「１番・投手、指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、投げては６回４安打１失点（自責０）。２勝目はならなかったが、２登板でいまだ防御率は０・００で、最速は１００・１マイル（約１６１・１キロ）。打っては１打席目に四球を選び、４３試合連続出塁でイチローの持つ日本人記録に並んだ。

１回表から大忙しだった。マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は四球。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁が「４３」となって、イチロー（マリナーズ）が０９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作った日本人記録に並んだ。

１回裏は、先頭のスプリンガーに左前安打、３番ゲレロに左前安打を浴びて１死一、二塁のピンチを迎えたが、サンチェスは三邪飛。２死一、二塁で岡本も１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球で空振り三振を奪って、無失点で切り抜けた。２回も二塁手・フリーランドの失策で２死二塁のピンチを迎えたが、ハイネマンから空振り三振を奪った。

両軍無得点、３回２死走者なしの２打席目は空振り三振。３回裏は１死からバーショに四球をあたえ、続くゲレロを遊飛に打ち取ったが、直後に２死二塁からサンチェスに左翼線への適時二塁打を浴びて先取点を与えた（自責はつかず）。さらに２死二塁で岡本との２打席目の対戦になったが、一飛に打ち取って追加点は与えなかった。

１点を追う４回には、１死二塁でフリーマンが中前適時打を放って同点。すぐに追いついた。同点の４回は、６番からの下位打線を危なげなく３者凡退。５回２死一塁の３打席目では右足つまさき付近に死球を受けたが、大事には至らなかった。４回を終えて投球数は「７６」だったが、５回はたった６球で３者凡退。２イニング連続の３者凡退となった。同点の６回無死満塁でＴ・ヘルナンデスの中犠飛で勝ち越し、大谷に勝利投手の権利が舞い込んだ。

１点リードの６回もマウンドに上がったが、先頭のゲレロに左中間への二塁打を浴びた。続くサンチェスの遊ゴロをロハスが冷静に三塁へ送球してアウト。１死一塁で岡本との３打席目を迎えて三邪飛に抑え、クレメントも遊ゴロに打ち取った。１点リードの７回無死一塁で迎えた４打席目は、遊ゴロに倒れた。

３―１で２点をリードした７回は、２番手で左腕のドライヤーが登板。四球と安打で１死一、二塁のピンチを迎え、スプリンガーに右翼フェンス直撃の適時二塁打、バーショに中前適時打を浴びて追いつかれ、大谷の２勝目が消えた。

同点の８回は４番手右腕のカスペリアスが１死一、三塁のピンチを迎えると、一塁走者のヒメネスが二盗。捕手のスミスが二塁に送球したが、ボールをロハスが捕球できず（記録はスミスの失策）、三塁走者が生還してブルージェイズが勝ち越した。９回先頭の５打席目は見逃し三振。３打数無安打で、６試合ぶりに安打が出なかった。