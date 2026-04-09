◆米大リーグ ブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打だった。チームは逆転勝ちで、連敗を６で止めた。

日本人対決が実現していた。対戦相手のドジャースの先発は大谷翔平投手（３１）。ＷＢＣで侍ジャパンのメンバーとして共闘した大谷とは巨人時代の１６年にオープン戦で１度だけ対戦して三振に倒れたが、公式戦での対戦はない。メジャーの舞台で初めて投手・大谷と相まみえることになった。

まずは初回２死一、二塁で打席へ。カウント１―２から大谷が投じた外角低め１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球にバットが空を切り、空振り三振に倒れた。

２打席目は１点を先制した直後の３回２死二塁。２ボールから大谷が投じた内角へ食い込む９６マイル（約１５４・５キロ）のシンカーに差し込まれ、一飛に倒れた。６回１死一塁での３打席目は内角へのシンカーで再び詰まらされ、三邪飛だった。大谷との対決は３打数無安打に封じられた。

７回は再びチャンスで打席へ。同点の２死満塁で迎えたが、三ゴロ。勝ち越しの好機で快音は響かなかった。

序盤から激しい攻防が続いた。ブルージェイズは３回に２死二塁からサンチェスが大谷から左翼線への適時二塁打で先制。しかし、４回にフリーマンに中前適時を浴びて、同点に追いつかれた。

６回にはＴ・ヘルナンデスに犠飛を許して勝ち越されると、７回にも失点。リードを広げられた。

それでも７回に打線がつながった。スプリンガーとバーショが連続適時打。粘り強い攻撃で同点に追いついた。８回には１死一、三塁でヒメネスが二盗を試みて、二塁送球が乱れる間に勝ち越しに成功した。

昨季、ワールドシリーズで戦った両チームによる注目の対戦。連敗中だったブルージェイズが３戦目で意地を見せた。