◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム1-0楽天(8日、楽天モバイル)

日本ハムの北山亘基投手が敵地での楽天戦で、8回3安打10奪三振無失点の快投をみせて、今季1勝目をマーク。ヒーローインタビューに応じました。

北山投手は、ストライク先行の投球で、楽天打線からテンポよくアウトを重ねます。8回は1アウト1、3塁のピンチを招きますが、投手ゴロを冷静にさばき2アウトへ。さらに中島大輔選手からこの日10個目の三振でピンチを切り抜けました。

150キロを超えるストレートに変化球を交えて楽天打線を翻弄。「もう一回今シーズンまっすぐをよくしたいと取り組んできたので、今日成果として出てよかった」と話し、「先頭打者をしっかり切っていけた。ピンチの場面もあったんですけれど、なんとか無失点で切り抜けられてよかった」と話しました。

この日は楽天の古謝樹投手も9回1安打1失点の力投。唯一の安打が1番に入ったカストロ選手の4回のソロホームラン。「0-0で並んでいたのであの1点がメンタル的に落ち着いた。カストロ選手に感謝したい」と話しました。

また4月10日が27歳の誕生日。「26歳最後いいピッチングができたので、27歳ももっともっといいピッチングができるように頑張りたい」と頬を緩めました。