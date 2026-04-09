「PSGとの差はあまりに大きい」「０−２。プラス材料はこれだけ」リバプールOBが古巣を再び酷評。決戦前には「０−10でやられる」と心配【CL準々決勝】
現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールが、パリ・サンジェルマンと敵地で対戦。11分にデジレ・ドゥエ、65分にフビチャ・クバラツヘリアに得点を許し、０−２で敗れた。
昨季王者の鋭い攻撃に翻弄され、スコア以上に力の差を感じさせられる展開となった。再三チャンスを作られ、より大差がついても全くおかしくなかった。
英公共放送『BBC』によれば、リバプールOBのスティーブン・ウォーノック氏が、古巣を再び酷評。先月21日のブライトン戦（１−２、プレミアリーグ第31節）後に「パリであのような試合をすれば、０−10にされるかもしれない。今日のリバプールはそれほど酷かった。とても心配だ」と言い放っていたなか、第１レグを終えた今、改めてこう語った。
「両チームの間には大きな隔たりがあるように感じられる。リバプールは３バックのシステムに変更し、PSGを封じ込める布陣を敷いたが、このように守備を固めても全く及ばず、守備陣は完全に崩されてしまった。
０−２に留めたスコア、第２戦に向けてのプラス材料はこれだけだ。それもPSGの決定力が足りなかったからに過ぎない。もしPSGがもっと決定力を持っていれば、リバプールにとってはさらに悲惨な結果になっていたかもしれない」
０−４で大敗した４日前のFAカップ準々決勝、マンチェスター・シティ戦と比べて幸いなのは、２失点に抑えたこと、そして挽回のチャンスがあることだ。アルネ・スロット監督が率いるチームは本拠地アンフィールドで、昨季のCLラウンド16で敗れた相手にリベンジを果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】パリSGがリバプール相手に奪った鮮烈２ゴール
昨季王者の鋭い攻撃に翻弄され、スコア以上に力の差を感じさせられる展開となった。再三チャンスを作られ、より大差がついても全くおかしくなかった。
「両チームの間には大きな隔たりがあるように感じられる。リバプールは３バックのシステムに変更し、PSGを封じ込める布陣を敷いたが、このように守備を固めても全く及ばず、守備陣は完全に崩されてしまった。
０−２に留めたスコア、第２戦に向けてのプラス材料はこれだけだ。それもPSGの決定力が足りなかったからに過ぎない。もしPSGがもっと決定力を持っていれば、リバプールにとってはさらに悲惨な結果になっていたかもしれない」
０−４で大敗した４日前のFAカップ準々決勝、マンチェスター・シティ戦と比べて幸いなのは、２失点に抑えたこと、そして挽回のチャンスがあることだ。アルネ・スロット監督が率いるチームは本拠地アンフィールドで、昨季のCLラウンド16で敗れた相手にリベンジを果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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