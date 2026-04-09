◇インターリーグ ブルージェイズ4―3ドジャース（2026年4月8日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が8日（日本時間9日）のドジャース戦に「5番・一塁」で先発出場。ドジャース先発の大谷翔平投手（31）とは日本時代も通じて初対決となったが、3打数無安打1三振に封じられるなど、4打数無安打1三振で、試合は4―3の逆転勝ちでチームの連敗は6で止まった。

大谷の圧倒的な投球の前に快音は聞かれなかった。初回2死一、二塁の先制機では、スライダー3球で1ボール2ストライクと追い込まれた後、大谷のこの試合最速となる100.1マイル（約161キロ）直球で空振り三振に倒れた。

3回は先制してなお迎えた2死二塁で、2ボールから積極的にスイングをかけたが、内角に食い込む高速シンカーで一飛に打ち取られた。6回もシンカーで三邪飛に打ち取られるなど、初対戦では完全に打ち取られた。

7回は同点に追いついてなお2死満塁の勝ち越し機となったが、3番手のトライネンのシンカーに三ゴロに終わった。

それでもチームは8回に勝ち越し点を奪い、連敗を6で止めた。