◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2026年4月8日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては6回4安打1失点（自責0）の好投で勝利投手の権利を得て降板したが、7回に救援陣が同点に追いつかれ2勝目はならなかった。試合は3―4の逆転負けで6連勝を逃した。

大谷は3回に失点したが、昨年8月27日レッズ戦の4回から続けてきた連続無失点を24回2/3に伸ばし、打では初回に四球で出塁し、日本人最長タイとなる43試合連続出塁とした。

大谷は中7日の先発で、初回先頭のスプリンガーに左前打を打たれ、1死後にゲレロにも左前打された。サンチェスを三飛に打ち取った後、2死一、二塁で岡本と日米通じて初対戦を迎えた。スライダーを3球続け、見逃し、ファウル、ボールとなり、カウント1ボール2ストライクと追い込んだ4球目。外角低めの今季最速100.1マイル（約161キロ）で岡本を空振り三振に仕留め、無失点で切り抜けた。

大谷は連続無失点記録を24回2/3まで伸ばした。日本人の先発に限るとダルビッシュ、岩隈久志の25回が最長で「1/3回」届かなかった。

1点を勝ち越して迎えた6回。先頭のゲレロに左中間二塁打され無死二塁のピンチとなったが、続くサンチェスの遊ゴロでゲレロを三塁でアウトに。1死一塁から迎えた岡本との3打席目は、高めのシンカーで三邪飛に打ち取るなど後続を断った。6回、96球を投げ4安打1失点で2奪三振。7回から左腕ドライヤーにバトンを渡したが、先頭打者に四球を許した後に連打を浴びて同点に追いつかれた。

打では初回に四球を選ぶなど3打数無安打1四球1死球。43試合連続出塁としてイチローが記録していた日本人最長記録に並んだ。3打数無安打で1四球、1死球だった。

試合は同点の8回に決勝点を奪われ、6連勝はならなかった。