Google Japan公式Xが予告

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の新企画を世界的大企業が予告。ファンを期待させている。

「Google Japan」公式Xは8日に「ついに明日、お二人とのとっておきの企画が始まります」と投稿。りくりゅうペアとみられる2人の画像も投稿した。リンクで互いの腰に手を回している。7日にも「次はこの方々と」と予告していた。

ファンからは「ハードル上げすぎて大丈夫ですか？ Google様」「もうドキドキなんですけど」「何が始まるのかワクワク」「後ろ姿もとても素敵だ」「えー！！！なになになになになになに？？！！？！？！」「ポスト主がBIGすぎてどんな企画なのかワクワクです」「うおぉおおぉ!!明日かあぁあぁ!!」などと反応していた。

りくりゅうペアはミラノ五輪で日本勢として初めてペアの金メダルを獲得。団体でも銀メダルを獲得した。現在はカナダから帰国。5日まで行われたアイスショー「スターズ・オン・アイス」大阪公演に出演した。10日からの東京公演（東京辰巳アイスアリーナ）にも出演する。



（THE ANSWER編集部）