ブルージェイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回96球を投げて4安打1失点と好投したが、リリーフ陣が追いつかれ今季2勝目とはならなかった。初回のマウンドに上がる直前、相手の主力打者の行動に敵地放送局が注目していた。

大谷は初回の第1打席で四球を選び、2009年のイチローに並ぶ43戦連続出塁を達成。日本人選手最長の偉業を果たした。直後のマウンド。ブルージェイズの1番打者・スプリンガーが打席に入る前に球審に歩み寄り、大谷のほうを指さしてなにかを確認するかのようなシーンがあった。

カナダの放送局「スポーツネット」でもこの場面が流れ、実況のダン・シュルマン氏は「スプリンガーが球審のダン・ベリーノに話しかけている。彼らはおそらく『オオタニにどれほどの時間を与えるつもりだ？』と話していたのだろう。ワールドシリーズでも同じようなことがあった」と指摘した。

出塁し、ベンチに戻ってからマウンドに上がるため、二刀流出場の大谷は他のピッチャーより時間がかかりがちだ。解説のジョー・シッドル氏も「暗黙のルールとまでは言わないが、打撃と投球の両方をこなす選手は彼しかいない。ナ・リーグでは100年以上、ア・リーグでもルール変更まで何年もの間、投手が打席に立っていた。だが、今や打撃と投球の両方をこなす選手は彼だけだ」としつつ、「他のチームは彼に時間を与えすぎると不満げなこともある」と反応していた。



（THE ANSWER編集部）