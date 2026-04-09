「コーチ辞めさせない？」我が子可愛さに追い出そうとするボスママ → ガツンと言ったのはまさかの！？

子供の通うサッカークラブでコーチ批判を繰り広げるママ友F子さん。

周りが困惑するなか、ガツンと反論したのは、まさかの人物で！？

筆者の友人D子が実際に体験したエピソードをご紹介します。

「我が子が一番！」のボスママ

息子が所属するサッカーチームのママ友F子さんは、「我が子が一番！」という思いを隠さないタイプ。

気に入らないことがあると、誰かのせいにして、周りに陰口を言いふらす困ったところがあり、みんな適度に距離を取りながら付き合っていました。

「あのコーチ、ダメじゃない！？」

そんなある日、F子さんが

「あのコーチ、正直ダメじゃない！？」

と言い出しました。

「うちの子ばっかり注意されてる」

「スタメン外されるのも、意味わかんない」

「みんなも、ちょっとは思ってるでしょ？ 意見をまとめて、コーチ交代の要望を出さない？」

と不満がいっぱいの様子。

ママたちはみな、

「F子さんに反論すると面倒になる」

と困った顔。

そのコーチは確かに厳しい面もありましたが、子どもたちに信頼されているコーチでした。