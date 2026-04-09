「コーチ辞めさせない？」我が子可愛さに追い出そうとするボスママ → ガツンと言ったのはまさかの！？
子供の通うサッカークラブでコーチ批判を繰り広げるママ友F子さん。
周りが困惑するなか、ガツンと反論したのは、まさかの人物で！？
筆者の友人D子が実際に体験したエピソードをご紹介します。
「我が子が一番！」のボスママ
息子が所属するサッカーチームのママ友F子さんは、「我が子が一番！」という思いを隠さないタイプ。
気に入らないことがあると、誰かのせいにして、周りに陰口を言いふらす困ったところがあり、みんな適度に距離を取りながら付き合っていました。
「あのコーチ、ダメじゃない！？」
そんなある日、F子さんが
「あのコーチ、正直ダメじゃない！？」
と言い出しました。
「うちの子ばっかり注意されてる」
「スタメン外されるのも、意味わかんない」
「みんなも、ちょっとは思ってるでしょ？ 意見をまとめて、コーチ交代の要望を出さない？」
と不満がいっぱいの様子。
ママたちはみな、
「F子さんに反論すると面倒になる」
と困った顔。
そのコーチは確かに厳しい面もありましたが、子どもたちに信頼されているコーチでした。