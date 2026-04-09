いちごカフェ監修だとーーーッ！？【ローソン】おうちカフェが華やぐ♡「新作スイーツ」

【ローソン】のスイーツコーナーに、いちごスイーツ専門店が監修した魅力的な新商品が登場しています。おうちでのティータイムを格上げしてくれそうな、本格的で可愛らしい見た目の品々は、日々の疲れを癒してくれるご褒美として重宝しそうです。今回は、春の訪れを感じさせる、ローソンの新作いちごスイーツをご紹介します。

愛らしいパッケージのフロマージュタルト

「Uchi Café × ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト」は、いちごスイーツ専門店である【ICHIBIKO（イチビコ）】監修の華やかな一品です。@sujiemonさんによると「サクサク食感のタルトの中に、甘酸っぱいいちごソース & フロマージュクリームがたっぷり」とのことで、その美味しさに期待大！ 愛らしいロゴ入りのパッケージも、手に取るだけで気分を高めてくれそうです。

美しい層が食欲をそそる

断面を見ると、ふんわりとしたピンクのいちごクリームとチーズホイップ、鮮やかないちごジュレが美しい層を成しているのが分かります。コクのあるチーズの風味と、いちごジュレの甘酸っぱさが口の中で見事に調和しそう。紅茶と共にゆっくり味わいたくなるような、贅沢な仕上がりです。

春らしさ満点のふんわりいちごケーキ

「Uchi Café × ICHIBIKO いちごケーキ」も、見逃せないスイーツです。透明な容器からは、ふんわりとしたクリームの山が顔をのぞかせています。マスカルポーネクリームを使用しており、優しい甘さといちごの風味が相性良くまとまっていそうな一品。おうちカフェを彩る主役になるかも。

断面までなんとも美しい

ケーキの断面を見ると、スポンジ生地の上にいちごカスタードといちごジュレも隠れているのが分かります。甘酸っぱい風味が、全体をさっぱりと引き締めてくれそうです。口どけの良いクリームと柔らかな生地が一体となり、いちごの魅力を存分に堪能できそうな構成。食後のデザートにおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里