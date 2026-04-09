タレントのLiLiCo(55)が8日、自身のブログを更新。日本での永住権を取得したことを公表した。



【写真】ラブラブっぷりがすごい！LiLiCo&小田井涼平の2ショット

LiLiCoはスウェーデン出身でスウェーデン人の父と日本人の母との間に生まれた。18歳で来日し、1989年から芸能活動をスタート。現在はタレントや映画コメンテーターとして活動している。18年にムード歌謡グループ・純烈のメンバーだった小田井涼平(22年脱退)と結婚していたことを公表した。20年には「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー2020」を受賞している。



LiLiCoはこの日のブログで「少し前にJ―WAVE ALL GOOD FRIDAYのオープニングで話したけど....日本の永住権!!いただきました♥」と発表。「来日して38年 かなり勉強になった」と書類と格闘した日々をうかがわせ、「休みの無いわたしにとって、仕事の合間に走り回った」と自身の足で回ったことを明かした。



入国管理局で、更新された在留カードを提示された時には「永住者という文字が目に入って泣いてしまった」という。「永住者の文字と同時におばあちゃんの顔、親の顔、日本で出会った最高の友達の顔....全ての あっ、夫の顔...全てのバイトと芸能生活のことが脳の中でブワ～っと流れた」と振り返った。



最後には「在留カードはいつも持って歩かないといけないのでもちろん38年前から持って歩いてるけど、これからはたまにチラ見しちゃいそう 永住者...涙」と記し、「日本語はまだまだだけど、ここからまた更に頑張ります 集めた書類を整理・審査してくれた入国管理局ありがとうございました」と結んだ。



（よろず～ニュース編集部）