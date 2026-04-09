鈴木福×あのちゃん、Ｗ主演で伝説的コミックをドラマ化！ 壮絶青春ストーリー『惡の華』今夜開幕
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第1話が本日9日に放送される。
【写真】鈴木福、体操着を盗む衝撃の姿も！ ドラマ『惡の華』場面カット
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
■第1話あらすじ
中学生の春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、シャルル・ボードレールの詩集『惡の華』を拠りどころにして生きていた。彼の唯一の希望はクラスメートの女神・佐伯奈々子（井頭愛海）だ。
ある日の放課後、春日が忘れ物を取りに教室へ戻ると、そこには佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いをかぐ春日。しかし突然物音がしたことから、彼は体操着を衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。
翌日、春日が罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる…。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京にて4月9日より毎週木曜24時放送。ディズニープラスにて、各話放送後からアジア見放題独占配信。
【写真】鈴木福、体操着を盗む衝撃の姿も！ ドラマ『惡の華』場面カット
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
中学生の春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、シャルル・ボードレールの詩集『惡の華』を拠りどころにして生きていた。彼の唯一の希望はクラスメートの女神・佐伯奈々子（井頭愛海）だ。
ある日の放課後、春日が忘れ物を取りに教室へ戻ると、そこには佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いをかぐ春日。しかし突然物音がしたことから、彼は体操着を衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。
翌日、春日が罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる…。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京にて4月9日より毎週木曜24時放送。ディズニープラスにて、各話放送後からアジア見放題独占配信。