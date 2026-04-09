本木雅弘主演『黒牢城』予告映像＆場面写真解禁 菅田将暉、吉高由里子、宮舘涼太らが城内で思惑を交錯
俳優・本木雅弘が主演を務める映画『黒牢城』（6月19日公開）の予告映像と場面写真が解禁された。
【動画】究極の心理戦を繰り広げる荒木村重（本木雅弘）ら
同作品は累計発行部数45万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞するなど数々の賞を制覇した米澤穂信氏の傑作ミステリーを映画化したもの。メガホンを取るのは、世界三大映画祭の常連であり、国内外で高い評価を得続ける黒沢清監督。同作品がキャリア初の時代劇となる。
他のキャストは菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーら映画界を代表する豪華俳優に加え、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいら実力派俳優が集結。
荒木村重（本木）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。そんな時、城内である少年が殺され、その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内にいる家臣や身内の誰か。誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは。さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う、手に汗握る戦国系心理ミステリーとなっている。
公開された予告映像では、城の中で次々に起こる怪事件を映し出していく。「いかにも不可解。官兵衛、知恵を貸せ」という村重に応えるのは幽閉された敵方の軍師、官兵衛だ。城外の敵なのか、城の中の裏切り者の仕業か、あるいは天罰なのかー。官兵衛の助言をもとに、村重は謎に立ち向かっていくが、その間にも新たな謎が生まれていく。見えない敵に翻弄され、動揺する家臣たち。果たして謎の先にある、黒幕の本当の狙いは何か。そして官兵衛が放つ意味深な言葉の数々、その真意とは。
あわせて解禁された場面写真では、籠城中の城内でそれぞれの思惑が交錯するメイン写真を筆頭に、睨み合う村重と官兵衛の姿、城内にいるはずの敵に追い詰められていく家臣の郡十右衛門（オダギリ）、乾助三郎（宮舘）らの家臣と村重の妻・千代保の姿が。そして敵であるはずの村重と官兵衛が、仕掛けられた不可解な謎と心理戦に協力して立ち向かう様子が映されている。
また、10日からムビチケ前売券（カード、オンライン）が発売開始されることも決定した。
【動画】究極の心理戦を繰り広げる荒木村重（本木雅弘）ら
同作品は累計発行部数45万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞するなど数々の賞を制覇した米澤穂信氏の傑作ミステリーを映画化したもの。メガホンを取るのは、世界三大映画祭の常連であり、国内外で高い評価を得続ける黒沢清監督。同作品がキャリア初の時代劇となる。
荒木村重（本木）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。そんな時、城内である少年が殺され、その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内にいる家臣や身内の誰か。誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは。さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う、手に汗握る戦国系心理ミステリーとなっている。
公開された予告映像では、城の中で次々に起こる怪事件を映し出していく。「いかにも不可解。官兵衛、知恵を貸せ」という村重に応えるのは幽閉された敵方の軍師、官兵衛だ。城外の敵なのか、城の中の裏切り者の仕業か、あるいは天罰なのかー。官兵衛の助言をもとに、村重は謎に立ち向かっていくが、その間にも新たな謎が生まれていく。見えない敵に翻弄され、動揺する家臣たち。果たして謎の先にある、黒幕の本当の狙いは何か。そして官兵衛が放つ意味深な言葉の数々、その真意とは。
あわせて解禁された場面写真では、籠城中の城内でそれぞれの思惑が交錯するメイン写真を筆頭に、睨み合う村重と官兵衛の姿、城内にいるはずの敵に追い詰められていく家臣の郡十右衛門（オダギリ）、乾助三郎（宮舘）らの家臣と村重の妻・千代保の姿が。そして敵であるはずの村重と官兵衛が、仕掛けられた不可解な謎と心理戦に協力して立ち向かう様子が映されている。
また、10日からムビチケ前売券（カード、オンライン）が発売開始されることも決定した。