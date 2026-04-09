◇欧州CL決勝トーナメント準々決勝第1戦 リバプール 0ー2 パリSG（2026年4月8日 フランス・パリ）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第1戦が行われ、リバプール（イングランド）が敵地で昨季王者パリSG（フランス）に0ー2と敗戦。オランダ代表DFファンダイクは試合後、落胆しつつも「唯一の救いは、来週また試合があるということだ」と気持ち切り替えた。なお、負傷欠場中の日本代表MF遠藤航は引き続きベンチ外だった。

試合はFWサラーをベンチに置いたまま最後まで起用せず。守備的な5バックを採用して失点を防ごうとしたが0ー2と敗戦。それでも守護神GKママルダシュビリの攻守もあって大量失点を回避し、第2戦へと望みをつなげた。

チームはこの日3本のシュートを放ったが枠内シュートは0本。データ分析会社「Opta（オプタ）」によれば欧州CLでリバプールが枠内シュート0本に終わったのは、20年11月のアタランタ戦以来という低調ぶり。これで公式戦3連敗となり、同一シーズンに3回以上の3連敗を喫したのはトップリーグから降格した1953ー54シーズン以来の出来事になったという。

フル出場した主将のDFファンダイクは試合後「厳しい試合だったが、予想通りだった。ペナルティエリア周辺に多くの選手を置いて守備をしていたと思う。残念ながら、最初の失点はディフレクションによるものだった。カウンター攻撃の場面では、もっとうまくできたはずの場面がいくつかあった」とコメント。続けて「もちろん負けて嬉しいはずがない。ただ唯一の救いは、来週また試合があるということだ」と本拠での第2戦へ向け前を向いた。

また、ネット上ではFWサラーを起用しなかったことが賛否。スロット監督の采配に対し「なぜサラーを起用しない!」「サラーを使わないからこんなことになるんだ」「サラーは見たかった」「サラーを出さなかった理由は何だろう」といった声が続々。一方で「サラーを使っていたらもっと失点していたかも」「サラーを使わない選択肢には同意」「サラー入れたら崩壊してたかも」と擁護する声もあった。