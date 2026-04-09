「人の話を聞ける子ども」が持っている、たった1つの資質
「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。
言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？
小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！
本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）
Q.「この子は大丈夫だ」と思う子どもの特徴はありますか？
――書き方講座でお子さんをたくさん見ていると、「この子はいけるな」「自分が細かく教えなくてもどんどんできるな」みたいな子って、いると思うんです。そういう子たちに共通する特徴はありますか？
「人の話をよく聞く子ども」に共通する資質
田丸雅智氏（以下、田丸）：います、います。やっぱり、もう“走ってる”んですよね。
――走ってる……？
田丸：書き方講座の説明を受けた時点で、もう躊躇なく「ガガガガガッ」と書き始める。とにかく前のめりで、ずっとのめり込んでる子がいます。
そういう子には、僕も余計なことを言いたくなくて、「もう好きにやってほしいな」って思うくらいです。
――迷わずに書き始められる、ってことですね。
田丸：そうですね。あと、たぶん「やってみたい」という衝動に火がつくのが早いんだと思います。
「言われたからやる」じゃなくて、「なんか面白そう」「ワクワクする」「やりたい」と思って、そこから一気にノンストップで進む。好奇心が強い、衝動に火がつきやすい、そういうイメージですね。
――なるほど。『小学生でもできる言語化』の中でも、楽しむことがまず一番だと触れていますよね。書き方講座だけに関わらず、人間関係でもなんでも、「素直であること」は重要なのかもしれないですね。
何気にいちばん大事な能力は「素直さ」
田丸：それは本当に思います。子どもに限らず大人でも同じなんですけど、僕は「素直さ」がいちばん大事な力だと思っています。
この前もあるイベントのときに、「ショートショートって、ひねくれた視点が必要ですよね？ どうやって磨けばいいですか？」って質問をいただいたんです。
でも、僕は「違うぞ」と思って。
一見ひねくれてるように見えるアイデアって、実は逆で、スタンスとしては思い込みや常識を落として、よりピュアに世界を見ることなんです。
たとえば「ペットボトルはペットボトルである」って決めつけてしまう方が、むしろ偏っている。
それを落として、ピュアな視点で世界を見つめる。
それが結果として「ユニーク」と言われるアイデアにつながる可能性がすごくあるんですよ。
これは本当に伝えたいですね。
――大人になるほど、ひとつの見方に固執してしまう気がします。子どもって変わるスピードも速いし、柔軟性も高いから教えやすいのかもしれませんね。
（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）