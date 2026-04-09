「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「この子は大丈夫だ」と思う子どもの特徴はありますか？

――書き方講座でお子さんをたくさん見ていると、「この子はいけるな」「自分が細かく教えなくてもどんどんできるな」みたいな子って、いると思うんです。そういう子たちに共通する特徴はありますか？

「人の話をよく聞く子ども」に共通する資質

田丸雅智氏（以下、田丸）：います、います。やっぱり、もう“走ってる”んですよね。

――走ってる……？

田丸：書き方講座の説明を受けた時点で、もう躊躇なく「ガガガガガッ」と書き始める。とにかく前のめりで、ずっとのめり込んでる子がいます。

そういう子には、僕も余計なことを言いたくなくて、「もう好きにやってほしいな」って思うくらいです。

――迷わずに書き始められる、ってことですね。

田丸：そうですね。あと、たぶん「やってみたい」という衝動に火がつくのが早いんだと思います。

「言われたからやる」じゃなくて、「なんか面白そう」「ワクワクする」「やりたい」と思って、そこから一気にノンストップで進む。好奇心が強い、衝動に火がつきやすい、そういうイメージですね。

――なるほど。『小学生でもできる言語化』の中でも、楽しむことがまず一番だと触れていますよね。書き方講座だけに関わらず、人間関係でもなんでも、「素直であること」は重要なのかもしれないですね。

何気にいちばん大事な能力は「素直さ」

田丸：それは本当に思います。子どもに限らず大人でも同じなんですけど、僕は「素直さ」がいちばん大事な力だと思っています。

この前もあるイベントのときに、「ショートショートって、ひねくれた視点が必要ですよね？ どうやって磨けばいいですか？」って質問をいただいたんです。

でも、僕は「違うぞ」と思って。

一見ひねくれてるように見えるアイデアって、実は逆で、スタンスとしては思い込みや常識を落として、よりピュアに世界を見ることなんです。

たとえば「ペットボトルはペットボトルである」って決めつけてしまう方が、むしろ偏っている。

それを落として、ピュアな視点で世界を見つめる。

それが結果として「ユニーク」と言われるアイデアにつながる可能性がすごくあるんですよ。

これは本当に伝えたいですね。

――大人になるほど、ひとつの見方に固執してしまう気がします。子どもって変わるスピードも速いし、柔軟性も高いから教えやすいのかもしれませんね。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）