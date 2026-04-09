「生まれたばかりの娘が『ダウン症』と告げられ、目の前が真っ暗になった」と話す高田敦子さん。不安と戸惑いから始まった子育てでしたが、やがて前を向けるように気持ちが変化していきました。暗闇の中に差し込んだ光とは、一体何だったのでしょうか。26年にわたる、母と娘の歩みを伺いました。

【写真】ダウン症の娘・美貴さんの幼少期と、寄り添い続けた母・敦子さん（全14枚）

「健康に産んであげられなかった」と自分を責めて…

生後9か月ころの美貴さん

── 先天性の遺伝子疾患であるダウン症は、通常よりも、筋肉の力が弱く、知的や身体的にも、ゆっくりとした発達が特徴です。高田さんの長女・美貴さんがダウン症と診断されたのは、生後まもなくだったそうですね。当時を振り返って、今どのようなことを感じていますか？

高田さん：先生の言葉を聞いた瞬間、目の前が真っ暗になっていくような感覚でした。頭の中にまるで霧がかかったようで、話しかけられても何も入ってこない。「どうして健康に産んであげられなかったのだろう」と、その問いだけが心の中で繰り返され、自分を責めていました。

26年前は、ネットも普及していない時代。情報を得る手段は限られ、「ダウン症って何？」と調べることすらひと苦労でした。専門書を読んで「この子は無事に生きていけるのか」「母として育てられるのか」、時間が経つにつれて、さまざまな不安が頭の中を駆け巡りました。

診断名を告げられるまで、当たり前のように健康で生まれてくると思っていたので、現実を受け止めるまでに、かなり時間がかかったように感じています。

「育児」ではなく、明日を繋ぐための「命の格闘」

1歳10か月の美貴さん。このころから絵を描くことが好きだった

── ダウン症の診断を受けたとき、同時に合併症の治療も必要と医師から告げられたそうですね。

高田さん：はい。ダウン症の診断と同時に、合併しやすい病気のひとつである「甲状腺機能低下症」だと告げられました。甲状腺の機能が低下して気力や活気がなくなり、代謝の低下や成長の遅れなど、さまざまな症状が現れます。

新生児だった美貴は「無気力」とでも言いますか、泣くことはほとんどなく、母乳も飲まず寝てばかり。足の裏をこすって無理やり起こして、なんとか母乳を飲ませていました。

先生から「甲状腺機能低下症の治療が最優先」と治療方針が示されてからは、週に何度も病院に通い、検査をして、甲状腺の機能を保つための薬をもらう。新生児期はその繰り返しでした。毎日が戸惑いの連続でした。それでも、美貴を愛おしいという思いは確かにあって。「私がこの子の命を守らなければ」という意識で日々を必死に過ごしました。

絶望の底で響いた、実母の「金の卵」という言葉

高田さんと3歳になった美貴さん

── その孤独な戦いの中で、高田さんの心を救ったものは何だったのでしょうか。

高田さん：あのころは気持ちの浮き沈みが激しく、不安に押しつぶされそうになったときは、母に電話をしてよく話を聞いてもらっていました。あるとき、母が静かにこう言ったんです。「美貴は金の卵。ハンディキャップを持って生まれたとしても、この子にしかない魅力がきっとある。この子の力を引き出すのはあなたなのよ」と。

その言葉に、「不安に苛まれていた私に何とか前を向いてほしい」という母の愛情を強く感じました。暗い闇の中で孤独だった私が、「希望を持って未来に進もう」と決意できたのは、その日からです。

── 発達支援のための療育も、早い段階から始められたそうですね。

高田さん：はい。美貴が生後4か月ごろから、筋力トレーニングなどを目的に、いくつかの療養施設に通い始めました。同じ境遇の母親たちに出会えたことで、「大変なのは私だけじゃない」と感じられたのと同時に、とても前向きに過ごしている姿がとても印象的で。「母親の心が安定していることが、穏やかな子育てには欠かせない」と実感しました。

── 周囲の赤ちゃんと比べてしまうことも、あったのでしょうか？

高田さん：当時は、療育や通院で毎日がいっぱいいっぱい。正直、周りを意識する余裕すらありませんでした。また、美貴はダウン症の子の中でも、比較的筋力がある方で、体や動作の発達については、ほかの子と同じように成長していったため「うちの子だけできない」という落ち込みは感じませんでした。

始まりは絶望に近い気持ちでした。でも、母のおかげで心の平穏を取り戻すことができてからは、美貴との時間を愛おしく感じながら、子育てに向き合うことができたように思います。

26年を経て気づいた「ありのままの100点」

── 当時から26年が経ち、美貴さんは現在、アーティストとして活躍されています。

高田さん：あのころを振り返ると、本当に毎日が必死で、先のことなんて考える余裕もありませんでした。でも、周りの温かな見守りの視線と、一つひとつの努力の積み重ねがあったからこそ、少しずつ道が開けていったのだと思います。

美貴は中学に入って絵の才能が花開きました。ただ、あのとき、母が言った「金の卵」という言葉。それは才能のことではなく「この子自身の価値」を指していたのだと、今ならわかります。親がわが子を信じ抜くこと。その積み重ねが、今の美貴の歩みに繋がっているのだと感じています。

…

不安と戸惑いから始まった、美貴さんとの時間。しかしその後、高田さんを救ったのは、実母が放った「この子は金の卵」という、根拠のない全肯定の言葉でした。

私たちはつい「仕事の結果」や「周りとの比較」で自分に点数をつけてしまいます。けれど、あなたが今日まで必死にやってきたこと、大切にしてきた想い。そのプロセス自体に、本当は100点満点をあげていいはずなのです。

焦らなくて大丈夫。自分を信じて「待つ」という静かな勇気が、明日を少しだけ軽くしてくれるのかもしれません。



取材・文：佐藤有香 写真：高田敦子 注：高田さんの高ははしごだかが正式表記