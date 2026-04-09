老荘思想がわかれば、人生はすこやかになる！【NHK宗教の時間】

ラジオ「宗教の時間」では、2026年4月から「タオ〈道〉を旅する 老子・荘子のことば」というテーマで、哲学者の舘野正美さんがお話をされます。



一般的に、世を避けた隠棲者というイメージのある、中国古代の思想家、老子と荘子。それゆえ彼らの思想のキーワードである〈道〉も、謎めいたものとしてしばしば解釈されてきました。しかし、〈道〉とは「真実の自分」そのものであり、〈道〉に到達することで真に自分らしい生き方ができる、と舘野さんは語ります。このシリーズでは毎月1回、全6回にわたって、奥深さと広がりを持つ老荘思想を、原典をひもときながら学びます。



今回は番組ガイドブックのイントロダクションを公開します。

本書書影

人はどうすれば本当の自分を生きることができるか

学を為せば日に益す。道を為せば日に損ず。之を損じてまた損じ、以って無為に至る。無為にして而も為さざるなし。

勉強をすると知識は日々に増してゆく。それは決して悪いことではないが、人間の本質に迫るほど重要なものでもない。むしろ自己の真実たる〈道〉を追究して鍛練を積んでゆくと、相対的な知識は日々に減ってゆく。さらに押し進めてゆくと、ついに〈無為〉の完成の域に至る。そうなれば、もう融通無碍、何事も思いのままにできてしまう。

『老子』第四十八章

中国古代の思想家、老子と荘子、彼らは「人はどうすれば本当の自分を生きることができるか」という問題について、その答えをタオ〈道〉という一語に託して、現代の私たちに語りかけます。そのため、彼らの思想は、「道家思想」と呼ばれ、時にまた、それぞれの名前から「老荘思想」とも呼ばれています。



老子（生没年不詳、前四、五世紀頃）という人物についての伝記は全く明らかではありません。前漢の司馬遷（前一四五頃～前八六頃）による中国最初の伝記的歴史書『史記』には、老子について次のような記述があります。すなわち、儒家の祖である孔子に、儒家の重要な徳目の一つである〈礼〉を教えた。あるいは、周の国が衰退したのを見て、国を出て隠棲しようと函谷関という関所まで来た時、そこの関守に頼まれて〈道〉と〈徳〉についての五千言あまりの文章を書き残し、いずこともなく立ち去った等々。



これらはいずれも伝説の域を出るものではありません。しかし、現存する『老子』を読むと、そこには〈道〉や〈無為〉といった言葉によって綴られている一貫した思想があります。老子は決して単なる伝説的聖人、あるいは全く架空の人物などではなく、二千数百年前の中国に実在した人物であることはたしかでしょう。それが一人の人物か、それとも複数の人物かはともかく、『老子』を読むと、この思想を説いた人は「いずこともなく立ち去って」隠棲してしまうような人ではなく、どこにいても、またどのような立場にあっても、常にそこでみずからの目標を定め、これを成就していくタイプの人だったように思われるのです。



また、荘子（前三七〇頃～前三〇〇頃）の伝記については、老子よりはやや詳しく分かっています。すなわち、名は周、字は子休。宋の国の蒙という地域の人で、一時そこで漆畑の管理をする役人をしていたが、後に世を避けて隠棲し、みずからの〈道〉の世界を体現することに没頭した。政治の表舞台に出たり、日常的な世界の中で名を挙げたりするような野心を持った人物ではなく、一人静かに自分の〈道〉を大事に育んで生きていきたいと考える人物であったようです。

こうした断片的な伝記や彼らが説く思想から彼らの個性を推し量って、私は老子を「市中の隠者」、荘子を「山中の隠者」と呼んでいます。「隠者」というと、何やら私たちと遠い存在に思えてしまうかもしれませんが、彼らの哲学思想は決して私たちから縁遠いものではありません。



たとえば、今でもよく耳にする「柔よく剛を制す」という言葉があります。柔弱な者がかえって剛強な者に勝つという意味で、実はこれは『老子』の第三十六章に由来する表現です（原文では〈柔弱は剛強に勝つ〉）。また、カオスを意味する「渾沌」は、『荘子』の「応帝王篇」に見える一文を典拠とする言葉です。



また、インドから中国を経て日本に伝わった仏教も、まず中国に輸入された際には、この老荘思想を介して理解されたと聞きます。すなわち、仏教が説く〈空〉の哲学を、当時の中国の学者たちは、老荘思想の〈無〉によって理解しようとしたというのです。またその〈空〉の思想を説く経典と言えば「般若心経」です。「般若心経」は日本人にとって身近な存在で、お寺や仏壇の前で唱える機会も多いものです。つまり、私たちは知らず知らずのうちに、老荘思想とも縁があるのです。



さらにまた、『老子』はヨーロッパの言語にも翻訳されてきました。ロシア語訳を手がけたのは、あの文豪トルストイ（一八二八～一九一〇）でした。また『源氏物語』の英訳で有名なイギリスの東洋学者アーサー・ウェイリー（一八八九～一九六六）も、『老子』の英訳を手がけています。洋の東西を越えて、人々の意識の奥底にたしかに通じ合うもの。それが〈道〉なのでしょう。



なお、「タオ」という言葉は、『老子』と『荘子』を西洋の言葉に訳す際に、原典内の〈道〉の中国語の発音をそのまま使ってTao / Daoとしたことから始まり、現代の日本においても、それを踏襲して、〈道〉のことを「タオ」という流れもあり、むしろこの言葉のほうが親近感のある方もおられるようです。グローバルな時代にあっては、この呼び名も重要であると考え、あえて併記しました。

私は高校二年生の時、はじめて老荘の〈道〉に出会いました。そして「これだ！」と思いました。なぜそう思ったのかは今でもよく分かりません。ただ、これが自分の生きる道だという直感は間違っていなかった、という思いは今日までずっと変わりません。



ともかく高校生の時のその思いに従い、私は大学、大学院と、老荘思想の研究を続けていきました。その中で、〈道〉とは何か、それが今の自分にとってどのような意義があるか、を哲学的に明らかにするには、日本で学んでいるだけでは限界があると感じるようになりました。そこで東西哲学研究が盛んだと言われるハワイ大学にまずは留学し、さらにカリフォルニアへと移りました。カリフォルニア州立大学ノースリッジ校というところで、私はあるアメリカ人の研究者と出会いました。その人物は、いわゆる西洋哲学の学識を備えた上で、老子と荘子、そして易学の「三玄」（中国における三つの幽玄な哲学思想）を研究する、尊敬すべき中国哲学者でした。私は彼から大変多くを学びました。そしてその「哲学的交流」は今でも脈々と続いています。



後に帰国し、日本の大学に勤めることになった頃、私はさらなる思いに至りました。老子や荘子はただ単に頭の中の理窟だけで〈道〉を説いているわけではない。彼らは、〈道〉とは何らかの形で、自分自身で体得するものだと言っている。「体得」と言うからには、それは身体が関わることである。このように考え至り、老荘の〈道〉を哲学的に説明するには身体の問題を避けて通ることはできない、すなわち医学の勉強をしなければならないと思うようになりました。そこで大学に勤めながら、ある医科大学の先生のもとへ通い、約二十年をかけて医学の学位を取りました。こうして私は、自分の専門を「ただの哲学でもなく、ただの医学でもない、医学哲学（医学思想）です」と言えるようになりました。老荘の〈道〉について、身体的観点を含んだ理解を何とか学問的な言葉で表現できるようになったのです。〈道〉についての身体的観点とは、具体的には、主に呼吸法を通じた身体的鍛錬です。これについては第３回で詳しくお話しします。



このように、私は長きにわたって老荘の〈道〉を巡る旅をしてきました。これから半年間、番組とこのガイドブックを通して、その旅の一部をみなさんと一緒にたどってみたいと思います。みなさん、どうぞ私と一緒にこの旅を楽しんでください。そして、みなさんの生きる「道」に、何かしらのヒントを見つけていただければ幸いです。

『NHK宗教の時間 タオ〈道〉を旅する 老子・荘子のことば』目次



第1回 老荘思想とは何か

第2回 〈道〉は自分の中にある

第3回 〈無為〉 〈道〉に至る道

第4回 〈徳〉 顕れ出る〈道〉

第5回 無為自然を生きる

第6回 〈道〉を歩むその先に



このテーマの放送：NHK FM・毎月第2土曜・午前1:00～1:30（金曜深夜）

番組ホームページ

著者

舘野正美（たての・まさみ）

哲学者

1954年東京都生まれ。日本大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。在学中にハワイ大学・カリフォルニア州立大学ノースリッジ校に留学する。元日本大学文理学部教授。医学博士。また、ワシントン大学・カンザス大学・西テキサスA&M大学やロンドン大学、オーフス大学（デンマーク）、台湾大学・台湾師範大学などでも老荘思想や中国医学の思想について講義・講演を行なう。専門は中国哲学、東洋医学、医学哲学。著書に『老荘の思想を読む』（大修館書店）、『中国医学と日本漢方 医学思想の立場から』（岩波書店）など。

※刊行時の情報です

◆『NHK宗教の時間 タオ〈道〉を旅する 老子・荘子のことば』より

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