ナイトプールで開放的なスイムウェア姿…タトゥーも堂々披露、元K-POPアイドルの近況に「気絶しそう」の声

ガールズグループAOA出身のジミンが、大胆なスイムウェア姿を披露した。

ジミンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字を添えて写真を公開した。

【写真】ジミン、開放的なスイムウェア姿

公開された写真には、海外旅行中にナイトプールで過ごす様子が収められている。ジミンは紫色のスイムウェアを着用し、水中でのひとときを楽しんでいる。

特に腕のタトゥーまで大胆に披露した開放的な雰囲気と、グラマラスなスタイルが視線を集めた。

これを見たファンからは「全盛期のビジュアルだ」「とてもきれい」「よく似合ってる」「気絶しそう」といった反応が寄せられている。

（写真＝ジミンInstagram）

なお、2012年7月にAOAのメンバーとしてデビューしたジミンは、2020年7月に元メンバーのクォン・ミナから「10年にわたっていじめを受けた」と告発され非難が集中し、最終的にグループを脱退した。

それから約2年の空白期間を経て、2023年2月に初のミニアルバム『BOXES』をリリース。ソロアーティストとして再スタートを切っている。

（記事提供＝OSEN）

◇ジミン プロフィール

1991年1月8日生まれ。本名シン・ジミン。2009年にFNCエンターテインメントの練習生となり、2012年にガールズグループAOAのメンバーとしてデビュー。グループのリーダーを務めたが、2020年に元メンバーの“いじめ告発”によって物議をかもし、脱退および芸能界引退を余儀なくされた。2022年7月に新しい事務所と契約して芸能界に復帰。2023年2月には初のミニアルバム『BOXES』を発表した。