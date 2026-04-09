お笑いコンビ「おかずクラブ」オカリナ（41）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。今では親友と呼べる仲でありながら、第一印象では「嫌な後輩」と思ったお笑いコンビを明かした。

この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人 生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。

オカリナは自身が「友だち」と呼べる人物について、相方のゆいP、椿鬼奴、森三中の黒沢かずこ、そしてガンバレルーヤのよしことまひるの計5人だけだと明かした。

その5人の中に含まれるガンバレルーヤに対し、オカリナは「初対面からめちゃくちゃ話しかけてくる。隣に座ってきて、めちゃくちゃ話しかけてきて…本当に嫌な後輩と思った」と最悪だった第一印象を暴露した。

これには「ありがたい」「なんでー!?」とスタジオも驚きと笑いに包まれた。オカリナは「初めて会ったのに隣に座って、あんなガンガン話しかけられてこられたら…こっちだってどんどん殻に閉じこもるじゃないですか。やっぱり」と、当時の切実な困惑を振り返っていた。