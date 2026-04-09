◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 阪神（8日、甲子園）

勝ち越しのタイムリーツーベースを放ったヤクルト・赤羽由紘選手が、試合後ヒーローインタビューに登場しました。

1点を追いかける6回2死一、二塁で、増田珠選手が同点のタイムリーを記録。続く赤羽選手は、「仲間がチャンスでつないでくれたので、必死にかえそうと思って」と打席に入ったといい、早川太貴投手の5球目を捉えた打球はセンターへ。「落ちてくれと思いながら必死に走ってました」と振り返る一打はタイムリーツーベースとなり、これが決勝点となりました。

赤羽選手は、開幕戦以来のスタメン起用。「なんとか結果を出してやろうと強い気持ちで試合に臨みました」と振り返りますが、見事池山隆寛監督の期待に応える結果を残しました。

開幕からいまだ連敗のないヤクルト。好調の理由は「負け展開でも絶対ひっくり返すという、ベンチからの声」。赤羽選手は「すごく良い雰囲気で試合に臨んでいます」と語り、「また明日勝てるように選手は一生懸命やるので、応援よろしくお願いします」と次戦に向けて意気込みました。