◆ 「今年の振りは違う」と語った理由とは？

オリックスは8日、ロッテと対戦し9−1と大勝した。「1番・三塁」で先発した宗佑磨が、2安打2打点の活躍を見せた。

7試合連続安打・4試合連続打点と打撃好調の宗に対し、8日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・坂口智隆氏は「昨年までちょっと悔しい時期が続いていたので、今年はいろいろ変えてやっている。本人もその気になってしっかりとオフから取り組んできて、いい具合にキャンプを過ごした。彼がこうやって打つと、チームも乗ってきやすい」と評価した。

MCの高木豊氏が「頑張っている裏付けがあるなということが1つある。今年FAなんですよ。その年って頑張るでしょ」と指摘すると、もう1人の解説・今江敏晃氏は「いつも頑張っているが、ちょっと意識する。結果が出ているとそう言われがちだが、選手からするとあまり変わらないと思いますよ」と反論。

しかし高木氏が「いや、今年の振りは違う、腰が入り上げているもん」と語ると、今江氏は「しっかり踏み込んでいっているなというのはすごく感じる」と分析。高木氏は「今年の宗は違いますよ」と言い切った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』