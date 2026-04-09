“美しきエルフ降臨”北アイルランド出身・ソフィー、待望の初写真集 人気ゲームのモデルで話題に
人気ゲーム「バイオハザード」シリーズや「龍が如く」シリーズに出演する北アイルランド出身のモデル・コスプレイヤーのソフィーが、初写真集『ソフィー ファースト写真集 elfish』（玄光社）を15日に発売する。エルフをテーマにした幻想的な世界観と、日常の素顔を収めた一冊となっている。
【写真】エルフ衣装をまとった姿を披露したソフィー
本作は「人間界に訪れたエルフ」をコンセプトに制作。森やヴィラといったロケーションで撮影を行い、メイドやエルフ衣装をまとった姿を披露する。コスプレイヤーとして培ってきた表現力を生かし、非現実的な存在であるエルフをリアルに体現している点が大きな見どころだ。
さらに、ソフィーの素顔に迫るため自宅でも撮影を実施。キッチンやベッド、リビング、配信部屋など日常の空間でのカットも収録されている。手作りカレーを用意する様子など、無防備で親しみやすい一面も収められ、これまで見せてこなかった魅力が引き出されている。
中でも注目は、本作のために制作された特注のエルフ衣装だ。ソフィー自らデザイナーにオファーし、細部までこだわり抜いて完成させたもので、幻想的かつ大胆なビジュアルに仕上がっている。エルフというキャラクター性と本人の持つ透明感が融合した仕上がりとなっている。
ソフィーは北アイルランド出身のモデル、コスプレイヤー、YouTuberとして活動し、SNS総フォロワー数は140万人を超える。人気ゲームのモデルに起用されたことで注目を集め、広告やイベントを中心に活躍の幅を広げてきた。
発売に先駆け、4月11日にCupick.jpでオンラインイベント、4月12日には書泉ブックタワーでお渡し会イベントを開催予定。
【写真】エルフ衣装をまとった姿を披露したソフィー
本作は「人間界に訪れたエルフ」をコンセプトに制作。森やヴィラといったロケーションで撮影を行い、メイドやエルフ衣装をまとった姿を披露する。コスプレイヤーとして培ってきた表現力を生かし、非現実的な存在であるエルフをリアルに体現している点が大きな見どころだ。
中でも注目は、本作のために制作された特注のエルフ衣装だ。ソフィー自らデザイナーにオファーし、細部までこだわり抜いて完成させたもので、幻想的かつ大胆なビジュアルに仕上がっている。エルフというキャラクター性と本人の持つ透明感が融合した仕上がりとなっている。
ソフィーは北アイルランド出身のモデル、コスプレイヤー、YouTuberとして活動し、SNS総フォロワー数は140万人を超える。人気ゲームのモデルに起用されたことで注目を集め、広告やイベントを中心に活躍の幅を広げてきた。
発売に先駆け、4月11日にCupick.jpでオンラインイベント、4月12日には書泉ブックタワーでお渡し会イベントを開催予定。