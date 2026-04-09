元テレ東・亀井京子アナ、高校に入学した息子の“野球部入部”を示唆「いまだに初めての坊主に 毎日頭が寒い寒いともうしておりますが」 夫は元巨人投手
プロ野球の巨人などで投手として活躍した林昌範氏（42）の妻で、元テレビ東京のフリーアナウンサー・亀井京子（43）が6日、自身のインスタグラムを更新。「今日は息子の入学式」と報告し、さらに野球部に入部するとみられる内容をつづった。
【写真】満開の桜の写真添え…息子の高校入学を報告した亀井京子アナ
亀井アナは満開の桜の写真を添え、「夜中に、高校の校章を買い忘れたことに気づき、まさかの カモフラージュで中学の校章をつけて入学式というずっこけそうな高校生活がスタート」とユーモア交じりに報告。
「野球部の坊主集団の圧とインパクトがすさまじく、、、いまだに初めての坊主に 毎日頭が寒い寒いともうしておりますが すでに野球部の仲間との楽しそうな一体感！坊主があつまると 何も怖く無い！感!!!」とつづり、「楽しい高校3年間になりますよう！」と息子の新生活への期待を込め、「#硬式野球 #初坊主 #初坊主記念日」などのハッシュタグも添えた。
この報告にフォロワーからは「ご入学おめでとうございます」「楽しい高校生活になりますように」「早いねぇ」など祝福や応援の声が寄せられている。
亀井アナは2005年にテレビ東京に入社。07年に林氏と結婚し、その後2人の子宝に恵まれた。同局退社後はフリーアナウンサーとして活躍する一方、健康志向・機能性ジェラートブランドをプロデュ―スするなど幅広く活動している。
【写真】満開の桜の写真添え…息子の高校入学を報告した亀井京子アナ
亀井アナは満開の桜の写真を添え、「夜中に、高校の校章を買い忘れたことに気づき、まさかの カモフラージュで中学の校章をつけて入学式というずっこけそうな高校生活がスタート」とユーモア交じりに報告。
この報告にフォロワーからは「ご入学おめでとうございます」「楽しい高校生活になりますように」「早いねぇ」など祝福や応援の声が寄せられている。
亀井アナは2005年にテレビ東京に入社。07年に林氏と結婚し、その後2人の子宝に恵まれた。同局退社後はフリーアナウンサーとして活躍する一方、健康志向・機能性ジェラートブランドをプロデュ―スするなど幅広く活動している。