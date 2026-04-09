謎の制服おかっぱ集団アバンギャルディのメンバーが、ピンク・レディーの名曲で即興ダンスを披露！ 全身全霊の“顔芸”を披露し……!?

【TVer】「さすが昭和のアイドル、ずっとかわいい……」と視聴者ビックリ！ ピンク・レディー増田惠子が名曲『UFO』でアバンギャルディとコラボ

学生服とおかっぱヘアが特徴的なアバンギャルディは、SNSの総フォロワー数が500万人を超える16人組ダンスグループ。2025年にEXPO 2025 大阪・関西万博でのダンスが話題になり、2026年はアジアツアーを敢行し、国内外で活躍している。そんなアバンギャルディは、70年代に社会現象を巻き起こした伝説的アイドル、ピンク・レディーの増田惠子と共演した。

アバンギャルディが踊った1つは、ピンク・レディーの名曲『ウォンテッド（指名手配）』。同楽曲といえば、ピンク・レディーが『NHK紅白歌合戦』初出場時に披露したことでお馴染み。増田いわく、「逃げた恋人を絶対捕まえてやる！」という表情で踊るのがポイントだという。

『ウォンテッド（指名手配）』を踊ったのは、顔芸が得意らしいkotoneとnagano。kotoneは、「“盗んだ心を返せ”という歌詞があったので、その強い気持ちを顔で表現してみました」とのことで、指名手配犯を追い詰めるがごとく険しい表情に。恐ろしい表情のまま、襲い掛かるようなポーズをカメラに向けた。

対するnaganoは指名手配犯になりきって、「盗んだよ！」とかわいくアピール。さらには、ターゲットを狙う険しい表情も見せた。

kotoneとnaganoのインパクト抜群な『ウォンテッド（指名手配）』に、ファンは大盛り上がり。X上には、「こっちゃんきたーー！！ 顔芸最高でした サスガ」「ナガノさん心を盗んだ側なの もうずっと盗まれたままやけどな……」「これメンバー全員の顔芸見たいなあwww感情も個性も出てて面白いwww」といった声が上がった。

なお、アバンギャルディとピンク・レディーのコラボは、4月6日深夜から放送が始まった番組『爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴』（ABCテレビ）で実現した。『爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴』は、アバンギャルディにとって地上波初の冠番組だ。

初回放送でアバンギャルディは増田惠子とともに、誰もが知るピンク・レディーのヒットソングのダンスを披露。また、「ピンク・レディーさんの曲が全て好き」というaimuが、増田と急遽コラボする一幕もあった。

【TVer】「いっとき放送禁止になったんですよ……」 ピンク・レディーのあの名曲を増田惠子とアバンギャルディがコラボ披露！

ピンク・レディー増田惠子×アバンギャルディのコラボで贈る『UFO』『S・O・S』はアバンギャルディ公式YouTubeで配信中！