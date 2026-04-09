【欧州CL準々決勝第1戦】(カンプ・ノウ)

バルセロナ 0-2(前半0-1)A・マドリー

<得点者>

[A]フリアン・アルバレス(45分)、アレクサンデル・セルロート(70分)

<退場>

[バ]パウ・クバルシ(44分)

<警告>

[バ]ガビ(65分)、ジョアン・カンセロ(90分+4)

[A]コケ(31分)、マルク・プビル(45分+1)、アレックス・バエナ(63分)

観衆:59,522人

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