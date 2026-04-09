バルセロナvsA・マドリー 試合記録
【欧州CL準々決勝第1戦】(カンプ・ノウ)
バルセロナ 0-2(前半0-1)A・マドリー
<得点者>
[A]フリアン・アルバレス(45分)、アレクサンデル・セルロート(70分)
<退場>
[バ]パウ・クバルシ(44分)
<警告>
[バ]ガビ(65分)、ジョアン・カンセロ(90分+4)
[A]コケ(31分)、マルク・プビル(45分+1)、アレックス・バエナ(63分)
観衆:59,522人
├A・マドリーがCL準々決勝“スペイン勢”対決で先勝…クバルシ退場で数的不利のバルサは猛攻も不発
└アトレティコとの第1戦を落とす…バルセロナのフリック監督は判定に異議「信じられない」
バルセロナ 0-2(前半0-1)A・マドリー
<得点者>
[A]フリアン・アルバレス(45分)、アレクサンデル・セルロート(70分)
<退場>
[バ]パウ・クバルシ(44分)
<警告>
[バ]ガビ(65分)、ジョアン・カンセロ(90分+4)
[A]コケ(31分)、マルク・プビル(45分+1)、アレックス・バエナ(63分)
観衆:59,522人
├A・マドリーがCL準々決勝“スペイン勢”対決で先勝…クバルシ退場で数的不利のバルサは猛攻も不発
└アトレティコとの第1戦を落とす…バルセロナのフリック監督は判定に異議「信じられない」