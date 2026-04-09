A・マドリーがCL準々決勝“スペイン勢”対決で先勝…クバルシ退場で数的不利のバルサは猛攻も不発
[4.8 欧州CL準々決勝第1戦 バルセロナ 0-2 A・マドリー]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は8日に準々決勝第1戦を行った。バルセロナとアトレティコ・マドリーのスペイン勢対決は、A・マドリーが2-0で勝利した。敵地カンプノウでは25試合未勝利が続いていたが、2006年2月以来の白星となった。
ホームの利を生かすバルセロナは序盤から攻め立てる。MFラミネ・ヤマルやMFマーカス・ラッシュフォードを起点に相手ゴールを脅かし続けるも、ゴールは決められない。
すると、試合が動いたのは前半44分。バルセロナは最終ラインの突破を許したところでDFパウ・クバルシがファウルをしてしまい、決定的な得点機会の阻止で一発退場となった。
PA手前でFKを得たA・マドリーは、その決定機を逃さない。FWフリアン・アルバレスが直接ゴールを沈め、先制点を奪って前半を折り返した。
さらに、A・マドリーは後半25分に追加点。左サイドを突破したDFマッテオ・ルッジェーリがクロスを上げると、ゴール前に詰めたFWアレクサンデル・セルロートが合わせ、2-0と点差を広げた。
試合はそのまま終了し、A・マドリーが2-0で勝利。第2戦は14日に行われる。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は8日に準々決勝第1戦を行った。バルセロナとアトレティコ・マドリーのスペイン勢対決は、A・マドリーが2-0で勝利した。敵地カンプノウでは25試合未勝利が続いていたが、2006年2月以来の白星となった。
ホームの利を生かすバルセロナは序盤から攻め立てる。MFラミネ・ヤマルやMFマーカス・ラッシュフォードを起点に相手ゴールを脅かし続けるも、ゴールは決められない。
PA手前でFKを得たA・マドリーは、その決定機を逃さない。FWフリアン・アルバレスが直接ゴールを沈め、先制点を奪って前半を折り返した。
さらに、A・マドリーは後半25分に追加点。左サイドを突破したDFマッテオ・ルッジェーリがクロスを上げると、ゴール前に詰めたFWアレクサンデル・セルロートが合わせ、2-0と点差を広げた。
試合はそのまま終了し、A・マドリーが2-0で勝利。第2戦は14日に行われる。