王者パリSGがリバプールの“5バック”を粉砕!! 2-0先勝でアンフィールドへ
[4.8 欧州CL準々決勝 パリSG 2-0 リバプール]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は8日、準々決勝第1戦を行い、昨季王者のパリSG(フランス)がリバプールを2-0で破った。5バックで臨んだリバプールを相手に前半11分にFWデジレ・ドゥエが先制点を奪うと、後半20分にFWフビチャ・クバラツヘリアが追加点。5バックも崩せる圧巻の精度でスコア以上の圧倒を見せ、2点のリードを持って敵地での第2戦に進んだ。
昨季のラウンド16でも組まれ、パリSGが2戦合計スコア1-1のPK戦で勝ち上がっていた注目対決。同じくパリSGのホームで第1戦が行われ、昨季は0-1で敗れたリベンジを期して試合に入る形となった。一方、リバプールは今季思うようにいかない試合が続く中、パリSGをリスペクトして5-2-1-2のようなシステムで臨んだ。
試合は序盤こそリバプールが高い位置からプレッシャーをかけたが、パリSGのボールポゼッションが上回り、深い位置まで押し込む形に。すると前半11分、パリSGはMFビティーニャとFWウスマン・デンベレのドリブルで相手の布陣をずらすと、ボックス左で受けたドゥエが冷静なターンで相手をかわし、ゴール左斜め前から右足一閃。リバプールMFライアン・フラーフェンベルフの足をかすめたボールがふわりと上がってゴールマウスに吸い込まれた。
パリSGは試合を支配したまま先制点。一方のリバプールもその後は高い位置からプレスがかかるようになり、2トップのFWウーゴ・エキティケとMFフロリアン・ビルツが最前線から制限をかけつつ、トップ下のMFドミニク・ショボスライがビティーニャをマンマークでケアし、後ろもマンツーマンで対応するというシステムで持ち直していった。
そんなリバプールは前半20分、フラーフェンベルフのショートCKからビルツがつなぎ、ショボスライのクロスがゴール前に入るも、パリSGのGKマトベー・サフォノフが果敢なセービングで対処。対するパリSGは同32分、クバラツヘリアのシュートがMFアレクシス・マック・アリスターをかすめて枠内に飛んだが、同じジョージア代表のGKギオルギ・ママルダシュビリがスーパーセーブを見せた。
さらにパリSGは前半36分、中盤の底でビティーニャが相手を剥がし、MFジョアン・ネベスが前線左サイド奥にロングボールを蹴り込むと、これにDFヌーノ・メンデスが反応。クロスからドゥエが狙うも、ママルダシュビリに1対1で阻まれる。また同42分、クバラツヘリアの左サイド突破からドゥエがつなぎ、最後は右からの走り込みでフリーになっていたデンベレが狙ったが、左足シュートは力なくGKの正面に飛び、1-0でハーフタイムを迎えた。
後半はリバプールがより勢いを見せるなか、後半8分にパリSGが最初のビッグチャンス。相手のゴールキックをN・メンデスがヘディングで跳ね返し、これがマック・アリスターのクリアミスを誘うと、クバラツヘリアが左サイドを突破し、N・メンデスがオーバーラップから折り返しのクロス。そこに走り込んだデンベレがダイレクトで狙ったが、これは大きく枠を外れた。
それでも後半20分、パリSGが見事なポゼッション攻撃がリードを広げた。深く押し込んだ局面でJ・ネベスが時間を作ると、MFジェレミー・フリンポンの股下を抜くスルーパスを送り、これにクバラツヘリアが反応。斜めの走りで3バックとボランチのスペースを切り裂くと、最後はGKもかわしてゴール右隅に流し込み、2-0とした。
なおも止まらないパリSGは後半25分、右に開いたドゥエが斜めのパスをボックス内に差し込むと、そこに走り込んだMFウォーレン・ザイール・エメリがDFイブラヒマ・コナテのスライディングを受けて転倒。ホセ・マリア・サンチェス主審はPKの笛を吹いた。だが、そこでVARが介入。オンフィールド・レビューの結果、PKは取り消しとなった。
命拾いしたリバプールは後半28分、ゴールキックをエキティケがうまく逸らし、左サイドをDFミロシュ・ケルケズが抜けると、折り返しのパスからビルツが左足で狙う。だが、コースを狙っていたシュートはビティーニャがペナルティエリア内でまさかのトラップ。巧みなボール捌きで数々の攻撃に関わっているポルトガル代表MFが守備でも技術を見せ、チームを助けた。
後半33分にようやく両チームが初の選手交代。パリSGはドゥエに代わってFWイ・ガンインを入れると、リバプールはケルケズ、ショボスライ、ビルツを下げてDFアンドリュー・ロバートソン、MFカーティス・ジョーンズ、FWアレクサンデル・イサクを入れた。イサクは昨年12月下旬のトッテナム戦で左足骨折の重傷を負っており、これが3か月半ぶりの復帰となった。
それでもパリSGの攻勢は止まらず、後半42分にもビッグチャンス。デンベレが交代出場のイ・ガンインとの連係からペナルティエリア右に抜け出し、強烈な右足シュートでニア上を狙った。だが、これは右ポストに直撃。デンベレはこの日3度目の決定機逸となった。
さらにパリSGは後半44分、DFアクラフ・ハキミがクバラツヘリアとの連続ワンツーから最終ライン裏に抜け出し、ゴール前まで走り込んでラストパス。反対のSBのN・メンデスがビッグチャンスを迎えたが、右足に持ち替えたところでミスが出てシュートは打ちきれなかった。だが、パリSGは安定した試合運びのまま試合をクローズ。2-0のリードを持って敵地アンフィールドに臨むこととなった。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は8日、準々決勝第1戦を行い、昨季王者のパリSG(フランス)がリバプールを2-0で破った。5バックで臨んだリバプールを相手に前半11分にFWデジレ・ドゥエが先制点を奪うと、後半20分にFWフビチャ・クバラツヘリアが追加点。5バックも崩せる圧巻の精度でスコア以上の圧倒を見せ、2点のリードを持って敵地での第2戦に進んだ。
試合は序盤こそリバプールが高い位置からプレッシャーをかけたが、パリSGのボールポゼッションが上回り、深い位置まで押し込む形に。すると前半11分、パリSGはMFビティーニャとFWウスマン・デンベレのドリブルで相手の布陣をずらすと、ボックス左で受けたドゥエが冷静なターンで相手をかわし、ゴール左斜め前から右足一閃。リバプールMFライアン・フラーフェンベルフの足をかすめたボールがふわりと上がってゴールマウスに吸い込まれた。
パリSGは試合を支配したまま先制点。一方のリバプールもその後は高い位置からプレスがかかるようになり、2トップのFWウーゴ・エキティケとMFフロリアン・ビルツが最前線から制限をかけつつ、トップ下のMFドミニク・ショボスライがビティーニャをマンマークでケアし、後ろもマンツーマンで対応するというシステムで持ち直していった。
そんなリバプールは前半20分、フラーフェンベルフのショートCKからビルツがつなぎ、ショボスライのクロスがゴール前に入るも、パリSGのGKマトベー・サフォノフが果敢なセービングで対処。対するパリSGは同32分、クバラツヘリアのシュートがMFアレクシス・マック・アリスターをかすめて枠内に飛んだが、同じジョージア代表のGKギオルギ・ママルダシュビリがスーパーセーブを見せた。
さらにパリSGは前半36分、中盤の底でビティーニャが相手を剥がし、MFジョアン・ネベスが前線左サイド奥にロングボールを蹴り込むと、これにDFヌーノ・メンデスが反応。クロスからドゥエが狙うも、ママルダシュビリに1対1で阻まれる。また同42分、クバラツヘリアの左サイド突破からドゥエがつなぎ、最後は右からの走り込みでフリーになっていたデンベレが狙ったが、左足シュートは力なくGKの正面に飛び、1-0でハーフタイムを迎えた。
後半はリバプールがより勢いを見せるなか、後半8分にパリSGが最初のビッグチャンス。相手のゴールキックをN・メンデスがヘディングで跳ね返し、これがマック・アリスターのクリアミスを誘うと、クバラツヘリアが左サイドを突破し、N・メンデスがオーバーラップから折り返しのクロス。そこに走り込んだデンベレがダイレクトで狙ったが、これは大きく枠を外れた。
それでも後半20分、パリSGが見事なポゼッション攻撃がリードを広げた。深く押し込んだ局面でJ・ネベスが時間を作ると、MFジェレミー・フリンポンの股下を抜くスルーパスを送り、これにクバラツヘリアが反応。斜めの走りで3バックとボランチのスペースを切り裂くと、最後はGKもかわしてゴール右隅に流し込み、2-0とした。
なおも止まらないパリSGは後半25分、右に開いたドゥエが斜めのパスをボックス内に差し込むと、そこに走り込んだMFウォーレン・ザイール・エメリがDFイブラヒマ・コナテのスライディングを受けて転倒。ホセ・マリア・サンチェス主審はPKの笛を吹いた。だが、そこでVARが介入。オンフィールド・レビューの結果、PKは取り消しとなった。
命拾いしたリバプールは後半28分、ゴールキックをエキティケがうまく逸らし、左サイドをDFミロシュ・ケルケズが抜けると、折り返しのパスからビルツが左足で狙う。だが、コースを狙っていたシュートはビティーニャがペナルティエリア内でまさかのトラップ。巧みなボール捌きで数々の攻撃に関わっているポルトガル代表MFが守備でも技術を見せ、チームを助けた。
後半33分にようやく両チームが初の選手交代。パリSGはドゥエに代わってFWイ・ガンインを入れると、リバプールはケルケズ、ショボスライ、ビルツを下げてDFアンドリュー・ロバートソン、MFカーティス・ジョーンズ、FWアレクサンデル・イサクを入れた。イサクは昨年12月下旬のトッテナム戦で左足骨折の重傷を負っており、これが3か月半ぶりの復帰となった。
それでもパリSGの攻勢は止まらず、後半42分にもビッグチャンス。デンベレが交代出場のイ・ガンインとの連係からペナルティエリア右に抜け出し、強烈な右足シュートでニア上を狙った。だが、これは右ポストに直撃。デンベレはこの日3度目の決定機逸となった。
さらにパリSGは後半44分、DFアクラフ・ハキミがクバラツヘリアとの連続ワンツーから最終ライン裏に抜け出し、ゴール前まで走り込んでラストパス。反対のSBのN・メンデスがビッグチャンスを迎えたが、右足に持ち替えたところでミスが出てシュートは打ちきれなかった。だが、パリSGは安定した試合運びのまま試合をクローズ。2-0のリードを持って敵地アンフィールドに臨むこととなった。