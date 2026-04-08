フランス発のフレグランスメゾン「ラルチザン パフューマー（L'ARTISAN PARFUMEUR）」が、新作フレグランス「ラマン オードパルファム」（100mL 3万3880円）を4月10日に発売する。

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フランス語で「恋人」を意味する「ラマン（L'Amant）」は、神秘と情熱が交錯する夜を舞台に、調香師のナタリー・ローソン（Nathalie Lorson）が、大胆かつ情熱的で心に残るラブストーリーを表現。肌とインク、熱さと冷たさ、刺激的なピメントリーフと深みのあるサンダルウッド、それぞれの間にある拮抗を香りに落とし込み、物語が加速していく高揚感と興奮を描き出す。

トップノートでは、灼けつくようなピメントリーフ（赤唐辛子の葉）のシャープな辛みが、燃え上がる恋の火花を表現。次に、ミネラル感のあるレザーアコードがインクのような深みと冷たい静けさを残す。そして、この2つの対照的な香りをアーシーなパチョリがつなぎ、シプリオール、サンダルウッド、ヴェチバーが肌を包み込む。インクと熱を肌に刻むタトゥーのように、情熱の余韻が長く続くフレグランスに仕上げた。

■ラルチザン パフューマー：公式サイト