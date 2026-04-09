UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 バルセロナとアトレチコ・マドリードの第1戦が、4月9日04:00にカンプノウにて行われた。

バルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ダニ・オルモ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）らが先発に名を連ねた。

32分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ダビド・ハンツコ（DF）に代わりマルク・プビル（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

44分にバルセロナのパウ・クバルシ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その直後の45分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのフリアン・アルバレス（FW）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

ここで前半が終了。0-1とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

バルセロナは後半の頭から2人が交代。ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ペドリ（MF）に代わりフェルミン・ロペス（MF）、ガビ（MF）がピッチに入る。

60分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。コケ（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）に代わりアレックス・バエナ（MF）、アレクサンデル・セルロート（FW）がピッチに入る。

70分アトレチコ・マドリードに貴重な追加点が入る。マッテオ・ルッジェーリ（DF）のアシストからアレクサンデル・セルロート（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが0-2で勝利した。

なお、バルセロナは65分にガビ（MF）に、またアトレチコ・マドリードは31分にコケ（MF）、45+1分にマルク・プビル（DF）、63分にアレックス・バエナ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-09 06:10:24 更新