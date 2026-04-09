開催：2026.4.9

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 3 - 5 [オリオールズ]

MLBの試合が9日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとオリオールズが対戦した。

Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。

2回裏、6番 ダスティン・ハリス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 1-0 BAL、7番 ルイスアンヘル・アクーニャ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-0 BAL

3回表、2番 テーラー・ウォード 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 CWS 2-1 BAL、3番 アドリー・ラッチマン 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 CWS 2-2 BAL

5回裏、さらにピッチャーがエラーでWソックス得点 CWS 3-2 BAL

6回表、キャッチャーのパスボールでオリオールズ得点 CWS 3-3 BAL、7番 ディラン・ビーバーズ 6球目を打ってライトへの犠牲フライでオリオールズ得点 CWS 3-4 BAL

9回表、2番 テーラー・ウォード 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 CWS 3-5 BAL

試合は3対5でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はWソックスのルーカス・シムズで、ここまで0勝1敗0S。オリオールズのＲｉ・ガルシアにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.205となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 06:18:14 更新