アメリカとイランの停戦合意について、アメリカメディアがその舞台裏を報じました。「文明が滅ぶ」など直前まで攻撃的なSNS投稿を繰り返していたトランプ大統領でしたが、水面下では交渉が進んでいたということです。

■交渉期限迫る中…急転直下で決まった2週間の停戦合意

トランプ大統領のSNSより

「ホルムズ海峡の『完全かつ即時そして安全な開放』に同意することを条件として、私はイランへの爆撃と攻撃を2週間停止することに同意する」

停戦か、戦闘継続か。日本時間8日午前9時の交渉期限が迫っていた中、急転直下で決まったアメリカとイランの停戦合意。

2月28日に始まった、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦。

一方、イランによる報復攻撃は、中東の他の国々にもおよび、戦闘は泥沼化していました。

なぜ今回一転して、停戦合意となったのか。その舞台裏が明らかになってきました。

交渉期限が迫った7日、トランプ大統領は…。

トランプ大統領のSNSより

「今夜イランのすべての文明が滅び、二度とよみがえることはないだろう」

「合意できなければ発電所などを攻撃する」とイランに圧力をかけました。

一方、イラン側は、国民に手を取り合って「人間の鎖」で発電所を守るよう呼びかけ。実際、火力発電所の周辺には、多くの人たちが集まり、緊迫した状況が続いていました。

■“停戦合意”投稿直前…トランプ氏は“ある人物に電話”

ただ、アメリカのニュースサイト・アクシオスによると、この投稿が行われたときには、すでに水面下で停戦交渉が進んでいたといいます。

動いたのは、アメリカのバンス副大統領。仲介役を務めるパキスタン側と電話でやりとりを続けていました。

その後、シャリフ首相は、SNSでアメリカとイランにこう呼びかけます。

シャリフ首相のSNSより

「我々は、この地域の長期的な平和と安定のため、外交によって戦争の完全な終結を実現できるよう、すべての戦争当事者に対し、あらゆる場所での2週間の停戦を順守するよう強く要請する」

この投稿後、すぐにトランプ大統領のもとには、アメリカの同盟国などから要請を拒否するよう求める電話やメッセージが届きました。

複数の関係者は、トランプ大統領は停戦の提案を拒否するだろう、と信じていたといいます。

ところが周囲の予想に反して、停戦合意に応じたトランプ大統領。SNSに、停戦に合意したことを投稿する直前、ある人物に電話をしていたといいます。

それがイスラエルのネタニヤフ首相でした。

トランプ大統領や政権側と頻繁に連絡を取り合っていた一方で、停戦交渉のかやの外に置かれるのではないかと懸念を強めていたというネタニヤフ首相。

トランプ大統領は電話で、ネタニヤフ首相から「停戦を順守」するという確約を得たといいます。

■米軍“大規模爆撃”準備も…「活動停止」命令受ける

対して、ネタニヤフ首相は、アメリカがイランに対して、

・核物質の放棄

・ウラン濃縮活動の停止

・弾道ミサイルの脅威の排除

これらを強く求めるという確約を、トランプ大統領から得たということです。

こうした水面下での動きを知らないアメリカ軍。トランプ大統領が言及していた大規模爆撃に向けた準備を進めていました。

国防総省当局者

「何が起きるかまったく見当がつかなかった。まさに混沌としていた」

しかし、トランプ大統領がSNSに停戦合意を投稿した15分後、「活動停止」の命令を受けたということです。

一方、イラン側のキーパーソンとなったのが、最高指導者のモジタバ・ハメネイ師です。

今回、停戦合意に向けて直接指示をしていたといい、中東の情報筋は「彼のゴーサインがなければ合意は成立しなかっただろう」としています。モジタバ師は、イスラエルによる暗殺の脅威にさらされる中、伝令をつかって指示を出していたといいます。

また、トランプ大統領は、中国が関与していたことを示唆しました。

トランプ大統領

「中国がイランを交渉の席に着かせ、停戦合意に導いたと信じている」

■互いに“勝利宣言”米とイラン、食い違う主張

こうした中でたどり着いた、今回の停戦合意。これで本格的な停戦につながるのか。

ただ両国の間には、大きな隔たりが残っていて、アメリカ側は…。

トランプ大統領

「完全な勝利だ。100パーセントだ。疑いの余地はない」

イラン側も…。

イラン国家安全保障会議

「犯罪国家であるアメリカに歴史的な勝利をおさめた」

どちらの国も勝利を主張。

また停戦に向けて、イランがアメリカに提示したという10項目をめぐっても…。

アメリカが、イランを再び攻撃しない保証や、イランによるホルムズ海峡の管理の継続。ウラン濃縮活動を容認することなどが挙げられていますが、アメリカ側は「交渉の現実的な基盤になる」と評価にとどまった一方で、イラン側は「アメリカがこの条件をすべて受け入れた」と主張しています。

特に「ウラン濃縮活動の容認」については、イスラエルのネタニヤフ首相が、トランプ大統領から“容認”ではなく「活動の停止の確約をうけた」としています。

日本時間8日夜、SNSを更新したトランプ大統領も「ウラン濃縮は行われない」としていて、双方の主張は食い違っています。

■高市首相、イラン大統領に「航行の安全確保を」

8日夕方、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談を行った高市首相は…。

高市首相

「米国イラン双方の発表は、前向きな動きとして歓迎しているとお伝えした上で、私からホルムズ海峡は世界の物流の要衝であり、そして国際公共財であるという旨を強調しました。日本関係船舶を含む全ての国の船舶の航行の安全確保。これを早期に迅速にということを求めました」

また「事態の早期沈静化が何より重要だ」として、「外交を通じた最終的な合意に早期に至ることを期待している」と伝えたということです。

（4月8日放送『news zero』より）