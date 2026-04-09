【午前は晴れて春本番の暖かさ】

午前は春の日差しの届くところが多いでしょう。気温も高く20℃前後と暖かくなりそうです。特に北日本は5月中旬並みの季節先取りの陽気でしょう。

〈きょうの各地の予想最高気温〉

札幌 ：17℃ 釧路 ：9℃

青森 ：19℃ 盛岡 ：21℃

仙台 ：19℃ 新潟 ：20℃

長野 ：22℃ 金沢 ：22℃

名古屋：21℃ 東京 ：20℃

大阪 ：21℃ 岡山 ：19℃

広島 ：17℃ 松江 ：19℃

高知 ：20℃ 福岡 ：20℃

鹿児島：23℃ 那覇 ：26℃

【午後は西から傘の出番】

昼前後から九州や中国・四国で雨の降り出すところがあって、夕方のお帰りの時間帯は近畿も傘が必要なところが出てくるでしょう。夜は東海や北陸にも雨雲が広がりそうです。夜遅い時間になると関東もぱらっとにわか雨があるかもしれません。

【金曜日は春の嵐に】

あす（金）は全国的に雨が降りそうです。午前は西日本を中心に本降りで、午後は東日本や北日本にも活発な雨雲がかかりそうです。風も強まり荒れた天気になるでしょう。

【土日は半袖日和に】

土曜日と日曜日は東日本や西日本で25℃以上の夏日の地点が続出しそうです。日中は半袖で過ごせる陽気でしょう。そろそろ外へのお出かけは暑さ対策も必要になってきそうです。