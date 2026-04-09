◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2026年4月8日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては6回まで4安打1失点の好投で2勝目の権利を得て降板したが、7回に救援陣がリードを守れなかった。3回に失点したが、昨年8月27日レッズ戦の4回から続けてきた連続無失点を24回2/3とした。また打では初回に四球で出塁し、日本人最長タイとなる43試合連続出塁とした。

大谷は初回、先頭のスプリンガーに左前打を打たれ、1死後にゲレロにも左前打された。サンチェスを三飛に打ち取った後、2死一、二塁で岡本と日米通じて初対戦を迎えた。スライダーを3球続け、見逃し、ファウル、ボールとなり、カウント1ボール2ストライクと追い込んだ4球目。外角低めの今季最速100.1マイル（約161キロ）で岡本を空振り三振に仕留め、無失点で切り抜けた。

大谷は3回2死まで無失点で、連続無失点記録は25回1/3まで伸ばした。日本人の先発に限ると、これまでダルビッシュ、岩隈久志の25回が最長いだったが、記録にはあと1/3回届かなかった。

1点勝ち越して迎えた6回。先頭のゲレロに左中間二塁打され無死二塁のピンチとなったが、続くサンチェスの遊ゴロでゲレロを三塁でアウトに。1死一塁から迎えた岡本との3打席目は、高めのシンカーで三邪飛に打ち取るなど後続を断った。6回、96球を投げ4安打1失点で三振は2。7回から左腕ドライヤーにバトンを渡したが、先頭打者に四球を許した後に連打を浴びて同点に追いつかれた。

打では初回に四球を選び、43試合連続出塁としてイチローが記録していた日本人最長記録に並んだ。

今季初登板となった3月31日（日本時間4月1日)のインディアンス戦では6回1安打無失点の快投で今季初勝利を挙げた。87球中、21球投じたカーブがさえ、直球の最速は99.2マイル（約159.6キロ）を計測した。昨季はノーワインドアップ時に投手板の真ん中を踏んで投げていたが、今季は一塁側から投じるなど、進化を続けている。