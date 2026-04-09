◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 2-1 広島(8日、マツダスタジアム)

9回に起死回生の第3号逆転2ランを放った巨人・泉口友汰選手がヒーローインタビューで思いを語りました。

泉口選手は1点ビハインドの9回ノーアウト2塁の場面で広島・中粼翔太投手の初球を捉え、ライトへ逆転の2ラン。土壇場で試合をひっくり返しました。

「チャンスだったので積極的に振っていこうと思って打席に入りました」とホームランの場面を振り返った泉口選手。しかし9回裏に送球エラーで同点の走者を出してしまったことに「情けないエラーをしてしまったので、勝ってかぶとの緒を締めたいと思います」と反省しました。

この日は先発の田中将大投手が7回1失点と好投。「マーさんが完璧なピッチングをされていたので、絶対に負けを付ける訳にはいかないと、野手が頑張ろうと思って最後までやりました」と、田中投手の黒星を消したことを喜びます。

自身はこの日3安打の猛打賞で、ホームランも早くも3本目。「僕はホームランバッターではないので」と謙遜し、「結果的にそうなっているだけで意識せずに。ボビー(ダルベック選手)もいるので、後ろにつなぐ意識でこれからもやっていきたいと思っています」と気を引き締めました。