テレ朝お天気お姉さん26歳、ピンクのニットワンピ姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」 昨年はデジタル写真集も発売
お天気キャスターの今井春花が9日までにInstagramを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回はピンクのニット姿を披露。「ちひろさんと写真を撮ってもらいました 桜が満開だったんです 一緒に観にお花見できました！ とってもとっても嬉しかったです!!!!!! ありがとうございます」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「可愛いなぁ」「笑顔最高」などの反響が集まっている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回はピンクのニット姿を披露。「ちひろさんと写真を撮ってもらいました 桜が満開だったんです 一緒に観にお花見できました！ とってもとっても嬉しかったです!!!!!! ありがとうございます」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「可愛いなぁ」「笑顔最高」などの反響が集まっている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）