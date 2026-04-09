『踊る大捜査線 N.E.W.』本編映像初解禁「青島俊作、相変わらず警察官やってます」
「踊る」シリーズの最新作『踊る大捜査線 N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー）』（9月18日公開）より、主人公・青島俊作（織田裕二）が全力で駆け回る本編映像が初解禁された。
【動画】青島俊作（織田裕二）が全力で駆け回る本編映像
1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。
脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田裕二演じる主人公・青島俊作、柳葉敏郎演じる本庁のキャリア組の室井慎次を始めとして数多くの魅力的なキャラクターが登場し、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、真摯に事件に向かっていく。正しいことをするために走り続ける青島刑事と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながらリアルな描写で描き、人気を博した。
常に自分の信念に従い、市民のために現場で奔走する、正義感にあふれる男・青島俊作。この度、そんな青島が全力で駆け回る、待望の本編映像が初解禁。
映像で、「踊る大捜査線」シリーズではおなじみの「Rhythm And Police」とともに映し出されるのは、1997年のテレビドラマ放送開始から2026年現在に至るまでの、青島俊作の軌跡。「事件にデカいとか小さいとかあるんすか？」「レインボーブリッジ封鎖できません！！」「事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ！」といった、日本中の人々の胸を熱くさせた青島の数々の名セリフやシーンやが鮮烈にプレイバックされる中、「青島俊作 相変わらず 警察官やってます。」の文字が画面に大きく浮かび上がる。
その後映像は一転、お馴染みの “青島コート”に身を包んだ現在の青島の姿が。長年の刑事生活によって刻まれた風格と貫禄を漂わせるが、守り続けてきた信念は、若き日と少しも変わらない。青島が読み上げたメモに記されていたのは、「街を、爆破する…！？」。一刻を争う事態に、時には荒い息を吐きながら走り、時には電動キックボードで、青島が全力で駆け回る。いったい、何が起きようとしているのか。青島の新たな活躍を予感させる、胸躍る特報となっている。
映画『踊る大捜査線 N.E.W.』は、9月18日より全国公開。
【動画】青島俊作（織田裕二）が全力で駆け回る本編映像
1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。
脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田裕二演じる主人公・青島俊作、柳葉敏郎演じる本庁のキャリア組の室井慎次を始めとして数多くの魅力的なキャラクターが登場し、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、真摯に事件に向かっていく。正しいことをするために走り続ける青島刑事と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながらリアルな描写で描き、人気を博した。
映像で、「踊る大捜査線」シリーズではおなじみの「Rhythm And Police」とともに映し出されるのは、1997年のテレビドラマ放送開始から2026年現在に至るまでの、青島俊作の軌跡。「事件にデカいとか小さいとかあるんすか？」「レインボーブリッジ封鎖できません！！」「事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ！」といった、日本中の人々の胸を熱くさせた青島の数々の名セリフやシーンやが鮮烈にプレイバックされる中、「青島俊作 相変わらず 警察官やってます。」の文字が画面に大きく浮かび上がる。
その後映像は一転、お馴染みの “青島コート”に身を包んだ現在の青島の姿が。長年の刑事生活によって刻まれた風格と貫禄を漂わせるが、守り続けてきた信念は、若き日と少しも変わらない。青島が読み上げたメモに記されていたのは、「街を、爆破する…！？」。一刻を争う事態に、時には荒い息を吐きながら走り、時には電動キックボードで、青島が全力で駆け回る。いったい、何が起きようとしているのか。青島の新たな活躍を予感させる、胸躍る特報となっている。
映画『踊る大捜査線 N.E.W.』は、9月18日より全国公開。